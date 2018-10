Concurrence impossible : pourquoi les destins d’Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe sont indissociablement liés (quoi qu’en pensent les protagonistes…)

Atlantico : Cependant, cette position actuelle "d'émancipation" pour le premier ministre n'est-elle pas un leurre ? Le destin des deux têtes de l'exécutif n'est-il pas profondément lié ?

Christophe Boutin : La pratique et l’esprit de la Constitution de 1958, sinon sa lettre, qui rappelle elle que le Premier ministre « dirige » (art. 21) l’action d’un Gouvernement qui « détermine et conduit la politique de la nation » (art. 20), font du Président de la République le seul chef de l’exécutif – hors périodes cohabitation bien sûr. Pour s’en assurer, et se débarrasser si besoin est d’un chef de gouvernement que rien n’oblige constitutionnellement à démissionner, point n’est d’ailleurs besoin de ces lettres de démission en blanc que signaient les premiers titulaires de la fonction.

Disposant seul du droit de dissolution de l’Assemblée nationale, le Président pourrait en effet placer ses membres devant un choix pénible : soit voter la censure et faire chuter le gouvernement ; soit suivre le Premier ministre mais être conduits à arpenter plus rapidement que prévu les places de marché… Pour autant, le Premier ministre est aussi un « présidentiable » potentiel, ce qu’ont bien compris les Présidents qui ont nommé à cette fonction des concurrents politiques pour mieux les tuer, le meilleur exemple en étant le couple improbable Mitterrand-Rocard.

De ces éléments divers découlent les diverses figures de Premier ministres que nous avons connu, parmi lesquelles nous pouvons citer les disciples figés « perinde ac cadaver » (Debré, Mesmer), les ambitieux attendant leur tour (Villepin, Fillon, Valls), les rivaux potentiels (Chaban-Delmas) et les techniciens (Barre). Mais la situation actuelle est nouvelle, puisque le Premier ministre, Édouard Philippe, ne fait pas partie de la majorité présidentielle sans être pour autant un technicien venu de l’extérieur du monde politique. C’est peut-être cet élément, cette différence, qui fait que l’attelage de nos deux ambitieux – car c’est sans doute l’ambition qui réunit le mieux ces deux hommes - fonctionne somme toute plutôt bien.

Alors bien sûr, les positions respectives peuvent évoluer, et c’est le cas aujourd’hui. Initialement, « Jupiter » trônait dans les nuées des sondages d’opinion quand Philippe, peu connu d’une part, sinon des Havrais, et d’autre part « traître » aux yeux d’une partie de la droite qui ne lui pardonnait pas d’avoir cédé aux sirènes du macronisme, était plus contesté. Mais de nos jours, alors qu’Emmanuel Macron baisse dans les sondages, frappé par les « affaires » mais aussi par le peu de résultats d’une politique qui reste bien « sa » politique, la cote d’Édouard Philippe se positionne plus haut.

L’explication de cette évolution, que l’on ne peut lier à des options politiques différentes, puisque Philippe accepte sans sourciller de mettre en musique les décisions présidentielles, vient sans doute en grande partie d’une question d’image. Philippe donne celle d’une sobriété dans la communication effectivement attendue par les Français, cette sobriété qu’annonçait pour lui-même Emmanuel Macron aux premiers jours de son quinquennat avant de sombrer dans les selfies les plus inattendus. Philippe se garde ensuite bien de stigmatiser qui que ce soit, comme de toucher aux valeurs nationales, quand Macron critique vertement les Gaulois qui se plaignent et mettent en doute son génie, considère que la langue n’est plus liée à la nation, et n’hésite pas à y aller de ses petites phrases de repentance sur la scène internationale. Par comparaison, il est donc logique que Philippe acquière alors sinon une véritable stature d’homme d’État de premier plan, à tout le moins l’image d’un homme politique sérieux et responsable.

Pour autant, une fois cette évolution constatée, le couple peut-il se séparer ? Certainement pas maintenant, et s’il peut y avoir des tensions et des dissensions, ce sera sans aller jusqu’à la rupture. Philippe a peut-être été programmé par Macron comme étant le fusible qui, une fois faites les réformes dites « de droite » - en fait libérales-mondialistes –, sauterait pour préserver la seconde partie du quinquennat et permettre sa réélection, mais l’arrivée des élections européennes, avec la nécessité pour Macron de faire un front européiste le plus large possible face aux populistes, fait que l’alliance doit être maintenue. Quant à Philippe, il n’a pas encore tissé assez de liens depuis Matignon pour envisager de s’émanciper de la tutelle du maître des horloges.

Le débat sur l’éventuelle opposition entre les deux hommes relève donc largement de fantasmes de journalistes ou de l’opposition, les uns voulant du suspense et du sang pour vendre, les autres diviser pour régner… Il devraient plutôt constater que, loin de s’engager sur cette voie de la rupture, Édouard Philippe joue au contraire depuis le début, et plus que jamais peut-être, le jeu de la solidarité avec le Président, bien mieux même que certains alliés de toujours du jeune chef de l’État, et monte par exemple au créneau pour le défendre dans la tourmente des affaires.