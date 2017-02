Comptes publics : les recommandations de la Cour des comptes superbement ignorées par le Parlement

Au menu cette année ? La formation professionnelle, la gestion de la ville de Levallois-Perret… le coût prohibitif (1 milliard) de la défunte écotaxe poids-lourds. Un très bon travail, très argumenté, très fouillé mais il est à craindre que notre séquence annuelle d’énervement collectif devant la gabegie publique durera 48 heures, 3 jours au mieux… Et puis après ? Et bien plus rien !

Alors une question Monsieur le Premier président, à quoi ce rapport va-t-il servir ? On pourrait dire qu’il va servir à éclairer le débat public sur la mauvaise gestion publique et les améliorations à apporter à cette gestion publique mais quelle sanction ensuite ?

En 2016 par exemple, l’excellent rapport annuel de la Cour des comptes a proposé la suppression du Fonds de solidarité, un opérateur de l’Etat qui collecte la (très) modeste cotisation des agents publics au chômage (1%). Que s’est-il passé depuis ? Ce fonds a-t-il été supprimé ? Non, il est toujours bien en place. Dans le même rapport, la Cour des comptes proposait de supprimer l’institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), jugé trop coûteux au regard de la faiblesse des missions de service public qu'il assure. Est-il supprimé aujourd’hui ? Point non plus.

Toujours dans le rapport 2016, la Cour des comptes pointait le manque d’ambition du gouvernement pour réduire le déficit structurel de la France…de ce côté-là non plus, pas grand-chose n’a bougé. Le déficit français frôle toujours les 70 milliards d’euros par an alors même que l’argent est plus que bon marché pour l’Etat actuellement. Dans ses vœux de début d’année, Didier Migaud, le Premier président de la Cour a rappelé qu’il fallait être particulièrement vigilant car 40% de la réduction du déficit public depuis 2011 est due uniquement à la baisse des taux d’intérêts de la dette et non à des économies liées à la rationalisation des dépenses.

Ce manque d’action est aussi le fait du manque de pouvoirs du Parlement ? C’est le seul organe de nos institutions qui ait le pouvoir de sanction sur les dépenses publiques et les recettes. Référons-nous à l’article 24 de la Constitution : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »

Le prochain quinquennat doit être le quinquennat d’un Parlement regonflé dans ses fonctions d’évaluateur. Il est, par exemple, étonnant que la reddition du rapport annuel de la Cour des comptes ne donne pas lieu systématiquement à un travail en commissions à l’Assemblée et au Sénat puis à une discussion spécifique en séance publique devant les deux chambres.

Car aujourd’hui, étrangement, notre Parlement ne contrôle pas spécifiquement les politiques publiques alors que c’est son rôle le plus important. Toutes les réformes qui ont été menées (LOLF, réforme constitutionnelle de 2008) l’ont été sans du tout pousser le Parlement à évaluer mieux les dépenses. Pourquoi l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas, comme le Parlement britannique, une commission permanente en charge de l’évaluation ?