Comment l’utilisation de votre smartphone en marchant vous fait ressembler à un octogénaire

Atlantico : Le smartphone est un ustensile indispensable dans notre société, mais il entraine des comportements à risque sans que l'on s'en rende compte. Une étude américaine sur cette posture à récemment montré que l'on marche avec la même posture qu'une personne de 80 ans quand on avance en consultant son smartphone. En quoi faut-il faire attention de ne pas trop utiliser son portable de la sorte ?

Gérald Kierzek : C'est un problème de posture. Il y a différentes afflictions cervicales qui sont liées à l'utilisation prolongée et fréquente du téléphone portable. Les études montrent quand même qu'en dehors de la position allongée lors de laquelle on dort qu'il n'y a que deux heures pendant lesquelles on utilise pas le téléphone portable.

Ces afflictions cervicales c'est quoi ?

C'est une mauvaise posture, regard vers le bas, qui va modifier les courbures physiologiques et anatomiques. On sait que les adolescents ont beaucoup de problèmes de type scoliose. Ce genre de comportement à risque va accentuer les problèmes, mettant en tension les muscles de la colonne vertébrale et provoquer des douleurs, des courbatures dans la nuque et donc des cervicalgies. Et quand ces cervicalgies en viennent à pincer un nerf, on aboutit à ce qu'on appelle un névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire qu'on a non seulement la douleur au niveau des cervicales dans le haut du dos mais celle-ci peut descendre dans tout le corps, jusqu'à descendre dans le bras ou la mains parfois, avec soit des contractures soit même le nerfs qui est pincé. Cela provoque un manque de souplesse et bien des conséquences qui peuvent être très mauvaises pour un enfant en pleine croissance (combinaison des facteurs de risque) et l'expose à des douleurs qu'on retrouve plus souvent chez des personnes âgées !

Mais tous ces problèmes commencent à être étudier, on appelle cela le text neck.

Faut-il s'attendre à une population qui ait de fort problèmes de dos du fait d'une utilisation inadaptée du téléphone ?

D'une certaine façon oui. C'est toute une génération « technologique », les post-millenials, qui vont rapidement avoir des problèmes dans le haut du dos. Avant c'était des douleurs dans le bas du dos liées à une mauvaise posture assise, souvent devant l'ordinateur, mais maintenant c'est le haut qui est touché. Et on peut même dire que le risque est d'avoir les deux combinés.

Il faut avoir une hygiène du portable comme on a une hygiène de l'ordinateur. La deuxième technique c'est de travailler la musculature du cou pour essayer d'avoir une meilleure endurance. Cela veut dire des étirements musculaires, travailler les trapèzes et tous les muscles de l'omoplate avec des postures correctrices.

Comment soigner son mal de dos et se prémunir contre les "maux du portable" ?

C'est avant tout une question de prévention, tout d'abord, que ce soit pour lutter contre les troubles du sommeil ou les troubles de l'attention d'éviter de donner un téléphone portable trop tôt à ses enfants. Il faut limiter les heures d'utilisation et éviter d'utiliser l'appareil sur les genoux pour privilégier une consultation devant soi, en essayant d'avoir le regard à l'horizontale et en ayant une conscience du cou (vérifier que le positionnement est bon). Et il ne faut pas hésiter à l'étirer régulièrement en faisant de petits mouvements avec les épaules pour détendre la musculature quand elle subit ce type de contractions musculaires des cervicales.