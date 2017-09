Comment les ténors de la droite sont en train de laisser Emmanuel Macron installer son nid au sein de l'électorat LR

Atlantico : Selon un sondage IFOP pour le JDD du 24 septembre, la popularité d'Emmanuel Macron a pu progresser de 5 points depuis le mois d'août dernier. Pour les sympathisants LR, ce renversement de tendance laisse apparaître un bon de 15 points, passant de 37 à 52% de satisfaits. (et une hausse de 23 points pour les sympathisants UDI). Comment expliquer une telle hausse ? De l'opposition frontale à Jean Luc Mélenchon aux réformes, quels ont été les recettes du chef de l'Etat pour ce qui ressemble à un kidnapping de l’électorat de droite ?

Edouard Husson : Qu'appelons-nous la droite?

On remarque que plus on se rapproche du centre, plus la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte: de 4 points chez les sympathisants du Front National (il passe de 11 à 15) à 23 points dans le cas de l'UDI. Mais la droite peut-elle encore être considérée comme un ensemble? Si l'on qualifie le Front National d'héritier de la droite bonapartiste, pour reprendre la terminologie de l'historien René Rémond dans son histoire des droites, alors on voir que Macron y est détesté. En revanche, il remonte dans la "droite orléaniste", où il est le plus fort; et il a un certain impact sur la droite "légitimiste". Depuis qu'il a été élu, Macron perd des soutiens à gauche, y compris au centre-gauche. Et il en gagne à droite. Il est une droite qui ne lui pardonne pas d'avoir maltraité le Général de Villiers - et surtout de continuer, comme ses prédécesseurs, à négliger l'appareil de défense; ou bien qui le critique pour ne pas faire assez en matière de sécurité. Il est une autre droite qui est sensible à la présence du Président sur la scène internationale, à sa défense de l'euro, à son engagement franco-allemand. Ces deux droites sont largement inconciliables: comme le montrent les statistiques sociologiques et les cartes, Macron plait à la droite d'en haut et il horripile la droite populaire. Cela vaut aussi pour son opposition à Mélenchon: elle plait à ceux que Bernanos aurait appelé "les bien-pensants"; et elle est une confirmation pour les couches populaires: Macron s'attaque à un homme qui comprend le peuple.

Quelle part de responsabilité attribuer à la droite elle même ? En quoi l'effacement actuel des LR présente t elle une opportunité à Emmanuel Macron ? Quelles sont ces responsabilités, s'agit il plus d'un problème de personnalités ou véritablement d'un problème de fond ?