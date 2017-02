Comment savoir ce que vous pouvez commander pour vos enfants dans un fast-food (et ce qu’il ne faut surtout PAS leur donner à manger)

Atlantico : Pour les quatre enseignes de restauration rapide suivantes, (McDonald's, Pizza Hut, Subway, Kebab), quels sont les plats que les parents ne doivent pas commander à leurs enfants ? Pour quelles raisons ? De même que pour la nourriture, quelles sont les boissons à éviter pour un enfant ?

Jean-Daniel Lalau : Nous parlons ici des éléments à éviter tout particulièrement s’ils sont consommés régulièrement :

McDonald's

Plat principal : le menu Burger « Best-of » ou « Maxi best-of » (Il ne faut pas habituer les enfants à de grands portions de viande trop jeunes !)

Accompagnement : la grande portion de frite

Dessert : malheureusement quasi tous les desserts (crèmes glacées, gâteaux, …) sont à éviter.

Boisson : le grand verre de soda.

La quantité tout autant que la qualité du produit est problématique pour des jeunes.

Pizza Hut

Plat principal : Le menu Pastas gratinées

Accompagnement : (idem ; c’est un ensemble, vu qu'il s'agit d'un même plat)

Dessert : En propose-t-il seulement ?

Boisson : les sodas

Subway

Plat principal : le sandwich aux boulettes de viande marinara

Accompagnement : Il est compris avec le sandwich.

Dessert : Il n'y en a pas.

Boisson : Les sodas

Kebab

Plat principal : le sandwich américain kebab (la quantité de viande est vraiment excessive, celle de frites aussi)

Accompagnement : (avec le sandwich)

Dessert : les gâteaux

Boisson : les sodas.

Commentaires, pour l’ensemble :

De façon générale, les aliments présentés ici sont trop riches (et/ou trop abondants) en sucres simples, en graisses, dont saturées, en protéines, et en sel ; aucun, en revanche, n’apporte de légumes cuits. Or, il faut apporter à la fois un légume (ou un fruit) cru (vitamines, anti-oxydants, etc.) et un légume (ou un fruit) cuit (fibres ++) par repas principal. A ce sujet, la salade n’est pas un légume.

A l'inverse, toujours pour ces quatre mêmes chaines de restauration rapide, quels sont les plats que l'on peut recommander dans la mesure ou ils apportent les meilleures valeurs nutritives possibles ?

McDonald's

Plat principal : La salade Italian Mozza

Accompagnement : Idem, il s'agit d'une salade composée

Dessert : la p'tite mangue

Boisson : de l’eau ! (même le soda light n’est pas conseillé, pour ne pas prendre l’habitude des boissons au goût sucré)

Pizza Hut

Plat principal : la salade de chèvre chaud ou montagnarde

Accompagnement : idem (il s’agit d’une salade composée)

Dessert : privilégier la crêpe mais sans nutella (demander au sucre, et si possible un peu de citron)

Boisson : de l'eau

Subway

Plat principal : le sandwich au thon (mais le thon ne doit pas être consommé souvent, en raison d’une teneur assez élevée en métaux lourds !) ou le « végé-délice »