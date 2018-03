Comment la repentance anti-occidentale est devenu le moteur psychologique et idéologique du totalitarisme islamiste

Nous avons vu tout au long de cet ouvrage et dans un essai précédent (Le complexe occidental), que ce qui choque le plus les tenants de l’islamiquement correct n’est pas tant l’identité radicale en elle-même, mais celle des seuls Européens-blancs judéo-chrétiens, sommés de saborder leur civilisation pour se faire «pardonner leurs fautes» passées. En revanche, on constate que tout ce qui va dans le sens de la (re)valorisation des identités non-occidentales et non-judéo-chrétiennes, en particulier la culture islamique, est présenté comme une « acceptation de la diversité» et une nécessaire manifestation de «tolérance».

A l’époque du «white is bad » et du « black is beautiful», le christianisme doit être «honteux » et rime nécessairement avec l’obscurantisme, tandis que l’islam et l’arabité doivent être « fiers» et sont censés évoquer la Science et la philosophie. Élites politiques et intellectuelles, stars bien-pensantes, groupes de rap «muslim», célèbres footballeurs convertis, journalistes moralisateurs et ligues de vertu fustigent de concert l’Occidental appelé à blâmer son Histoire, sa couleur et sa religion puis vantent en revanche les «Lumières de l’islam» et la nécessaire «fierté» des minorités exotiques supposées immaculées, spécialement la minorité islamique y compris la plus militante. Les musulmans «issus de la diversité» ou les «souchiens» convertis qui ont reçu les lumières de «la meilleure des religions» sont ainsi appelés à s’enorgueillir de leur communauté «sans tâche» face aux autochtones «croisés-mécréants» dont l’identité est noircie à jamais par les heures les plus sombres de l’Histoire occidentale. Selon cette vulgate manichéenne, ce n’est donc pas le suprémacisme qui est fustigé en lui-même, mais celui du seul Occidental condamné à perpétuité par le tribunal de la repentance. Ce ne sont donc pas les identités, même extrêmes, qui sont bannies au nom de la diversité et du melting pot, mais seulement celle du «petit-blanc» judéo-chrétien diabolisé. Les autres appartenances, spécialement l’arabo-islamique, la plus offensive et la plus revendicative de toutes, sont quant à elles appelées à être «préservées» en tant que victimes éternelles du bourreau judéo-chrétien-européen.

En réalité, les véritables responsables de cette situation de tolérance à sens unique ne sont pas les pôles de l’islamisme conquérant, lesquels sont – somme toute – cohérents avec leurs valeurs et «missions» lorsqu’ils profitent des contradictions internes des sociétés repentantes pour les pénétrer. Les premiers responsables de cette situation léonine sont les élites occidentales qui se laissent intimider par les professionnels de l’auto-sabordage identitaire, eux-mêmes alliés aux minorités tyranniques et aux lobbies islamiques mondiaux étudiés dans cet ouvrage.