Comment le psychisme bloque les orientations thérapeutiques nécessaires à la guérison du cancer

Comment faire pour transformer les stress que nous subissons, de telle façon qu’ils ne perturbent pas trop notre santé ? Plus précisément, comment les orienter au service de notre santé ? Il est certain, nous l’avons vu, que les stress n’ont pas les mêmes conséquences biologiques, physiques, psychologiques chez les uns et les autres. Nous connaissons désormais parfaitement ces conséquences, ce qui autorise à trouver les moyens de réduire les plus négatives pour notre santé.

Des approches scientifiques nouvelles et d’avenir (2) : découvrir nos ressources méconnues

En 1965 a été inventée la psycho-neuro-immunologie, l’étude psychosomatique de la multiplicité des facteurs familiaux et sociaux responsables des maladies.

Dès 1993, R. S. Lazarus (3) propose le coping (ou gestion) : il présente de nombreux paramètres, semblables à ceux d’un tableau de bord très sophistiqué. Les stratégies d’évitement des stress distinguent celles des hystériques, des obsessionnels, des anxieux, des adeptes du déni, des dépressifs, des phobiques, des états de stress post-traumatiques et les hypersensibles.

On peut ainsi distinguer les émotions positives des négatives, les pensées automatiques dans un sens ou dans l’autre, le coping efficace ou inefficace, etc. Cette théorie de Lazarus, présentée par Yvane Wiart, cite aussi l’échelle d’événements de vie de Holmes et Rahé qui affectent un coefficient à 43 situations classiques : le divorce porte le coefficient 50, la perte d’un conjoint 100, un déménagement 20, etc. Il faut avouer que ces coefficients sont fort suggestifs et peuvent varier d’une personne à l’autre, ce qui rend très discutable une telle comptabilité.

La somatopsychie est loin d’être la seule cause des cancers

Le cancer ne nous tombe pas dessus par hasard. Il est évident que les stress ou les émotions négatives sont en partie en cause. Les preuves des relations entre mental et état physique existent, c’est dans le jargon médical, la somatopsychie. En voici quelques dérives qui peuvent être délétères pour la santé, car le psychisme bloque les orientations thérapeutiques nécessaires à la guérison (nous les avons tous observées chez les adultes) :

– Les dérives sectaires dans le domaine de la santé orientent trop souvent les personnes atteintes et très stressées vers des gourous incompétents. Ceux-ci retardent l’efficacité de la médecine traditionnelle qui a fait ses preuves, pour le diagnostic et les traitements. Il n’y a pas de possibilité d’auto-guérison des malades avec des plantes ou des impositions de mains, fussent-elles les plus spirituelles. C’est du charlatanisme.

– Un stress ingérable qui fait que le patient refuse tout traitement tellement il est inquiet, obsédé par les complications thérapeutiques : perte des cheveux, amputation d’organe ou de fonction (sein, prostate, rectum-anus, vessie, membre, larynx, paralysie faciale et/ou oculaire).