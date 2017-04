Comment le pape François prend un grand risque politique en partant au combat frontalement sur les réticences européennes vis à vis des questions d'immigration

Atlantico : Dans un récent papier du Washington Post, le pape François était qualifié "d'activiste de l'ouverture des frontières". Ces récentes déclarations sur l'accueil des migrants ont été particulièrement relevées par les médias ces derniers temps. Mais si l'accueil de l'étranger est explicitement demandé dans la Bible (Mt 25, 31-46), de nombreuses critiques ont aussi accueilli ces prises de positions pontificales, qui y voit une contradiction dans sa critique de la mondialisation. Ne devrait-il pas plus critiquer les raisons qui poussent à cette immigration de masse aujourd'hui ?

Jean-Baptiste Noé : Les autorités pontificales, comme bon nombre d’hommes politiques en Europe, sont déboussolées par la question migratoire. Elles sont tiraillées entre un idéal (accueillir et aider les gens qui souffrent), couplé souvent à une forte émotivité causée par des images télévisées et une réalité : l’Europe ne peut pas accueillir tout le monde et les migrations ne sont pas uniquement causées par des motifs économiques.

Dans l’esprit de certains hommes d’Église, accueillir des migrants permet de réparer les crimes supposés de la colonisation. C’est notamment ce qu’avait affirmé la direction de la conférence épiscopale d’Italie. Il y a cette idée, quelque peu néo-marxiste, d’une nouvelle lutte des classes entre les riches Européens et les pauvres migrants, avec l’idée que les migrants souffrent d’inégalité et de pauvreté à cause des Européens. Ne pas les accueillir est vu comme un manque de charité et de l’égoïsme. On se place souvent du côté des migrants, et rarement du côté des populations européennes qui souffrent de ces phénomènes.

On ne veut pas voir les causes réelles du phénomène migratoire, qui sont multiples, et qui ont peu à voir avec des problèmes économiques.

Ceci dit, le Pape a rappelé le droit fondamental des populations à pouvoir rester chez elles et le droit des migrants à pouvoir rentrer chez eux. C’est notamment le sens du discours prononcé à Lesbos (avril 2016). Il a aussi appelé à lutter contre les causes des migrations : les guerres, les phénomènes mafieux, la volonté de certains groupes de déstabiliser l’Europe. Mais ces paroles sont souvent peu diffusées et masquées par d’autres propos tenus en faveur de l’ouverture et de l’accueil.

C’est aussi lié à un problème de communication de ce pontificat : des choses souvent contradictoires sont dites, manquant souvent de ligne claire et de propos structurés.

L'Europe, berceau du catholicisme, est-elle en accord aujourd'hui avec les exhortations faites par le pape à accueillir à bras ouvert tous les étrangers qui viennent trouver refuge sur le Vieux Continent ?

L’Europe fait beaucoup et on voit surtout qu’elle ne sait plus quoi faire. Que faire des migrants entassés dans la région de Calais ? Que faire de ceux qui sont regroupés à Lampedusa ou en Grèce ? Que faire face aux colonnes de migrants dans les Balkans et en Europe centrale ? L’Europe est incapable d’avoir une politique commune, alors que c’est là que l’Union européenne serait vraiment nécessaire. Elle est empêtrée d’une part par son droit, qui l’empêche parfois d’agir et d’autre part par une difficulté à comprendre les événements.