Comment s'habiller pour aller avorter ? Simone Veil n'y avait pas pensé… MadmoiZelle, si

Quand Simone Veil fit adopter en 1974 la loi sur l'IVG, elle négligea un point essentiel : comment fallait-il s'habiller pour cet événement hors du commun ? Conscientes des angoisses et traumatismes psychiques qu'engendrait chez ses abonnées cette délicate question, le site madmoiZelle y répond. Le site se présente comme une plateforme militante pour "les droits sexuels et reproductifs de la femme". Ses réponses sont précises, détaillées et circonstanciées. Mesdames, mesdemoiselles, vous saviez comment vous habiller pour aller danser, pour un mariage, pour emballer un mec vite fait.

Mais pour un avortement ? Allez sur madmoiZelle.com, et vous ne pourrez plus plaider l'ignorance. Pour une IVG, il vous est conseillé de mettre un legging doublé polaire. Un pull douillet. Un pantalon à taille élastique. Une culotte haute, également à taille élastique. Un maître-mot : "le confort". Oui, mais quid de la séduction ? Elle n'est pas oubliée. "Vous pouvez aussi, écrit le site, avorter en talons hauts, pantalon ultramoulant et string en dentelle." Ouf ! Mais le string en dentelle pourrait susciter des émois coupables chez l'obstétricien chargé de l'IVG. Aucune importance : pour madmoiZelle.com l'homme est un vulgaire objet sexuel.

Il ne faudrait pas croire que le site se contente de conseils vestimentaires concernant l'IVG. Il célèbre aussi l'amour. Ainsi pour la Saint Valentin, il recommande la culotte fendue. Mais attention "cela ne veut pas dire que vous devez accepter la sodomie ou l'anulingus". "Ca, c'est seulement si vous le voulez". Nous voilà rassurés.

"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Encore que pour l'univers je n'ai pas acquis de certitude absolue". C'est d'Einstein. Hier, le 8 mars, c'était la Journée de la Femme. À l'évidence, ce fut aussi la Journée de quelques connes. Et puisqu'il est question d'IVG, qu'il nous soit permis d'espérer – sans trop d'illusions – l'avènement d'une loi sur l'IVC (Interruption Volontaire de Connerie) …