Comment la France est devenue championne des ventes d’armes

La campagne électorale française donne lieu à un grand déballage, où l’on jette sur la place publique tous les maux dont souffre le pays. Il n’est question que de déclin, devant l’incapacité d’accomplir les réformes indispensables pour résister au rouleau compresseur des nations qui ont su s’adapter au monde réel que nos dirigeants refusent encore de voir. La désindustrialisation est montrée du doigt en raison des faiblesses de la compétitivité. Spectacle édifiant que celui des centaines de milliers de nos compatriotes venus au traditionnel Salon de l’agriculture et qui prennent la mesure du malaise paysan et de la perte de vitesse d’un secteur qui a été longtemps le symbole de la réussite française et qui connait aujourd’hui la crise plus grave.

Pourtant dans ce spectacle où les responsables se rejettent les responsabilités d’une situation qui se traduit par un gigantesque déficit commercial, un endettement colossal et finalement une perte de notre indépendance, il existe pourtant un contre-exemple au destin qui parait nous frapper, qui démontre que toutes les causes ne sont pas perdues.

La France est ainsi devenue en quelques années une championne dans les ventes d’armes. L’an dernier, elle a exporté pour plus de vingt milliards d’euros de matériels militaires. Elle est désormais le numéro deux mondial, loin derrière les Etats-Unis, certes, mais à égalité avec la Russie. Et cette situation va durer si l’on en juge par la montée vertigineuse des commandes. Alors que celles-ci avalent atteint un point bas en 2012, elles ont quintuplé depuis. La France profite des tensions croissantes observées sur la planète qui se traduisent par un réarmement généralisé, aussi bien pour le contrôle des frontières qui se hérissent de barrières ou de murs, tels que celui que les Etats-Unis veulent édifier avec le Mexique, ou une certaine maitrise des zones maritimes dont les limites territoriales ne sont pas toujours bien définies ou se voient contestées notamment en Asie. Conséquence immédiate : le marché des ventes d’armes a atteint l’an dernier son plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide selon les experts.

La présence militaire de la France sur de nombreux territoires, notamment en Afrique l’on conduit à faire progresser la technique de fabrication de matériels de plus en plus sophistiqués et adaptés à la variété des terrains. Les opérations menées contre le terrorisme et en particulier l’Etat islamique ont permis d’apprécier la qualité de ses produits. C’est ainsi que le Rafale, longtemps délaissé, est maintenant recherché et a fait l’objet de contrats l’an dernier, qui ont des retombées sur l’ensemble de la filière de l’armement. Idem pour les sous-marins qui ont été commandés par l’Australie.

Les retombées sur le secteur civil sont également spectaculaires, car les progrès accomplis dans le domaine strictement militaire profitent aux industries traditionnelles à la faveur de la transformation digitale qui affecte la société, avec le développement des algorithmes intelligents et aussi l’essor de la cybersécurité. Ajoutons que l’école de mathématiques française est très réputée : Polytechnique vient ‘être classée comme la deuxième du monde en matière de notoriété et les laboratoires de recherche sont appréciés pour leur créativité et leurs réalisations. Il est vrai que le secteur de la défense joue avec une certaine homogénéité, ce qui manque à la plupart des autres catégories d’activités. Le politique, les militaire et l’industrie coopèrent, ce qui fait tant défaut dans la plupart des domaines de l’économie, mais qui donne ainsi une leçon positive et montre la voie qui pourrait être encouragée pour favoriser le redressement de la France.