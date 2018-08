Comment l’Etat-nation et la démocratie peuvent-ils se sauver des excès de la mondialisation ?

Atlantico : Dans un article publié par Project Syndicate publié ce 9 août, l'économiste Roger Farmer revient sur le paradoxe qui a pu voir les inégalités croître au sein même des démocraties occidentales alors que les inégalités mondiales (entre les pays) étaient à la baisse, un processus qui serait principalement le fruit du processus de mondialisation qui s'est accéléré au cours de ces dernières décennies. Un processus qui mettrait aujourd'hui en danger les progrès sociaux obtenus grâce à la démocratie au cours des derniers siècles.

Par quels moyens les démocraties pourraient-elles se sauver d'un processus de mondialisation, qui constitue souvent une part de leur ADN, et qui les menacent ?

Edouard Husson : Il se passe une révolution intellectuelle dans les milieux dirigeants britanniques. Le pays de la révolution néolibérale est en train de réinventer le conservatisme et la social-démocratie adaptés au nouveau siècle. Pensons à des auteurs comme Paul Collier sur les sujets d'immigration ou David Goodhart sur le moyen de sortir du populisme. La réflexion de Roger Farmer se situe dans la même veine. Le Brexit ne sort pas de nulle part. La Grande-Bretagne est en avance sur l'Europe continentale. Elle ramène la question du caractère progressiste de l'Etat-nation sur le devant de la scène. En donnant une priorité sans nuances à la liberté de circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, on a ébranlé l'Etat-Providence, la croissance et le modèle égalitaire qui avaient caractérisé les Trente glorieuses en Europe et en Amérique du Nord. Les inégalités se sont accrues en même temps que la richesse nationale augmentait.

Roger Farmer déclare également "L'Etat-nation ne constitue pas un idéal, mais il a permis d'améliorer le niveau de vie dans les démocraties libérales occidentales.". Que peut encore apporter l'Etat Nation dans un monde mondialisé ? Comment cet Etat Nation peut-il reprendre la main tout en sauvegardant au maximum les acquis de la mondialisation ? Mondialisation et Etat Nation sont-ils forcément antinomiques ?

Farmer est encore conditionné par la tyrannie intellectuelle du néolibéralisme. Il n'ose pas dire que l'Etat-nation est une réalité éminemment positive et d'avenir. Evidemment que les progrès de la condition ouvriére et l'enrichissement des classes moyennes sont un produit historique de la nation démocratique. Les dérives de la construction européenne nous montrent bien qu'il n''y a pas de démocratie sans nations. On ajoutera que la révolution numérique réduit à néant l'argument selon lequel les nations sont trop petites dans la concurrence économique mondiale. L'ère digitale donne l'avantage aux petites entités. La nation est aujourd'hui plus compétitive que les entités supranationales. Elle est même concurrencée par des unités infranationales: l'Ecosse ou la Catalogne peuvent affirmer sans se ridiculiser qu'elles seraient viables économiquement en devenant indépendantes. L''Etat-nation est l'avenir. .