Comment l’Etat Islamique est-en train de se remettre d'aplomb en Syrie et en Irak

Atlantico : Le 9 novembre dernier, lors d'un déplacement à Abu Dhabi, Emmanuel Macron déclarait "les prochaines semaines et les prochains mois nous permettront, je le crois profondément, de gagner complètement sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne". Près de 10 mois après cette annonce, la réalité du terrain semblerait montrer un retour en force de l'Etat islamique "dans la zone irako-syrienne". Comment expliquer un tel retour, et quelle est la réalité des forces en présence ? La menace a-t-elle réellement évoluée ?

Alain Rodier : Le président Macron a fait preuve du défaut commun à tous les responsables politiques qui ne connaissent la guerre qu’à travers les films ou les bandes dessinées.

Je ne pense pas qu’il ait jamais vraiment étudié un livre de mémoires de guerres ou d’Histoire militaire, vraisemblablement parce que le sujet ne le passionnait pas. Je le comprends très bien car, moi, je ne me suis jamais intéressé à l’économie. Mais, au moins, je n’ai jamais eu à prendre de décisions dans ce domaine, fort heureusement d’ailleurs, cela aurait été une catastrophe ! En effet, même si l’Histoire ne se répète jamais, on peut tout de même tirer des réflexions de conflits précédents. Pour résumer, notre président s’est trompé dans son pronostic - comme bien d’autres avant lui (c/f Bush Jr. avec son célèbre « job is done » en 2003) -. Il aurait peut-être dû écouter des militaires de son entourage mais, depuis son coup de sang vis-à-vis du général de Villiers, je doute qu’un responsable militaire ose lui dire la vérité en face. C’est la terrible engeance de la condition militaire : "un militaire, ça ferme sa gueule ou ça s’en va". Pour la génération politique d’aujourd’hui, le militaire est un simple exécutant qui doit limiter sa réflexion aux moyens de mettre en œuvre efficacement - et avec le moins de casse possible - la politique définie par le pouvoir. Point final. Malgré toute l’estime et le respect que m'inspire le général Lecointre, je le vois mal déclarer, même en aparté : « M. le Président, vous venez de raconter des conneries »…

Pour revenir au président Macron, tout dépend de ses conseillers car, humainement, aussi intelligent soit-il, il ne peut traiter tous les problèmes lui-même. Encore faut-il que ces mêmes conseillers soient compétents, pas trop hommes de cour (« touchez ma bosse Monseigneur », le Bossu, de Paul Féval) et enfin qu’il daigne les écouter au moins un petit peu, mais pas trop comme Sarkozy avec l’inénarrable BHL.

Gouverner la France (presque 68 millions de râleurs dont l’auteur) est certainement une tâche surhumaine !

Au risque de froisser certains politiques (même le président Poutine y est allé de son couplet de victoire à la fin 2017 voulant sans doute concurrencer sur ce terrain son homologue américain), Daech et plus globalement les mouvements salafistes-djihadistes ne sont pas vaincus sur le front syro-irakien.

Certes leur stratégie a changé depuis que le proto-État Islamique a disparu (avec son gouvernement officiel - la choura -, ses ministères - les bureaux -, ses provinces et leur administration de type soviétique très pesante, etc.). Daech est repassé dans la clandestinité et, à l’inverse, pari risqué, les groupes peu ou prou liés à Al-Qaida "canal historique" se sont installés sur une entité géographique : la province d’Idlib située au nord-ouest de la Syrie. Ils ont pris la précaution élémentaire d’avoir des bases de soutien en Turquie voisine ; cela s’apprend aussi dans les livres d’Histoire : un mouvement insurrectionnel ne survit que s’il a des bases arrières à l’extérieur. Tous ces mouvements - et en particulier Daech - se livrent à des opérations meurtrières de type hit and run que les forces légalistes ont beaucoup de mal à contrer. De plus, Daech a repris ses anciennes méthodes de prises d'otages et de médiatisation de ses assassinats.

En Syrie, l’ONU pense que Daech devrait être fort de presque 30 000 activistes, chiffre déjà avancé en 2014 quand ce mouvement est né officiellement (avant, ce n’était qu’une branche d’Al-Qaida) ! Les estimations en Irak sont bien plus modestes et parlent de quelques milliers de combattants.

Petit détail mais pas des moindres, des membres des services secrets de Daech surnommés les « Amniyats » formés à la clandestinité et, plus grave, inconnus des autorités, seraient toujours actifs. Ils auraient même des réseaux en Europe. Est-ce vrai ou aime t’on se faire peur ? Sans négliger la menace objet de nombreux articles à sensations, le passé montre que nous l’avons souvent surestimée, parfois en se basant sur des "renseignements sûrs" fournis par nos amis américains.

Un exemple : selon les USA, la Russie est une menace prioritaire pour le monde en général et pour l’Europe en particulier… Lors de la Guerre froide, il nous a fallu du temps pour s’apercevoir que le Pacte de Varsovie - aussi menaçant et dangereux fut-il - n’était pas capable techniquement d’atteindre les ports de l’Océan atlantique en trois jours comme nous le susurrait Washington !