Comment EDF en est arrivée à n'avoir plus le choix qu'entre la faillite et la privatisation (Merci l'Etat)

Une catastrophe annoncée. EDF entreprend de tailler dans ses effectifs pour la première fois de son histoire. Les chefs syndicaux n’en reviennent pas. Entre 5000 et 6000 suppressions d’emplois. Du jamais vu.

L’entreprise est au bord du gouffre. EDF a besoin d’argent : 4 milliards d’euros. L’Etat ne les a pas. Areva a besoin d’argent, l’Etat n’en a pas. Les investisseurs chinois pressentis ont abandonné le jeu.

Dans ces conditions, il faudrait être lucide et vrai. EDF, et toute la filière, ont le choix entre un dépôt de bilan et la privatisation. La première solution est financièrement très brutale. La seconde serait socialement et politiquement fiévreuse et compliquée.

L’Etat s’est donc mis en mode "on ne fait rien, on attend… ". Les hommes politiques, eux, se sont mis sur le mode "on ne dit rien". Ce qui est quand même invraisemblable pour une entreprise qui appartient à l’Etat et une classe politique qui est en campagne électorale.

L’EDF fait partie de ces dossiers explosifs dont personne n’ose parler.

La filière énergétique française a été un exemple de réussite et de performance extraordinaire depuis les décisions prises par le Général de Gaulle en 1945 et appliquée à son retour en 1958. C’est lui, le Général de Gaulle, avec l’aide du parti communiste et de la CGT, qui a donné à EDF les moyens et le statut pour devenir le fournisseur d’énergie capable d’assurer l’approvisionnement du système de production et d’accompagner le formidable développement économique des Trente Glorieuses. L‘électricité pour tout le monde. La bonne fée disait-on. Et cela en toute indépendance nationale. D’où la nationalisation, d’où la constitution d’une seule entreprise en situation de monopole. D’où le choix du nucléaire.

Depuis, les choix stratégiques se sont un peu adaptés mais n’ont pas fondamentalement changé. Or le monde a changé.

Le résultat est qu’ Areva, le champion mondial du nucléaire est asphyxié. EDF, première entreprise mondiale d’électricité, est complètement essoufflée.

EDF est devenue un mammouth qui doit trouver au bas mot 4 milliards d’euros pour réaliser son programme d’entretien des vieilles centrales, pour fermer les plus vieilles centrales et poursuivre son plan de développement de la 4ème génération ou même s’engager dans la transition énergétique.

Areva s’est fourvoyée dans des opérations très hasardeuses à l’étranger avec une gestion un peu contradictoire. Areva a besoin de 2 milliards, l’Etat ne les a pas. EDF, non plus, alors que ça devrait être son rôle que d’investir pour sauver son fournisseur principal de nucléaire.

Le mal dont souffre EDF est très simple. Il a déjà été analysé dans moult de rapports. Tout le monde connaît le diagnostic; aucun responsable politique ne veut l’assumer.