Comment la droite populiste-identitaire s'est (finalement) imposée

Atlantico : Comment analysez-vous ces résultats impressionnants aux élections autrichiennes ? Est-ce que la coalition verts et le SPÖ a produit une hausse des conservateur et de l'extrême droite ?

Jean-Yves Camus : Avant tout il faut comprendre que le Parti conservateur plonge ses racines dans le vieux parti social-chrétien qui a été un des partis historique de la 1er république et que l'on est dans un pays qui a une grande stabilité politique où se distinguent trois groupes politiques.

Celui des conservateurs, les socio-démocrates et le FPÖ qui est rattaché à ce qu'on appelle le camp national libéral qui pose ses racines très loin dans l'Histoire du pays également.

Dans cette élection toute la performance des conservateurs a été de rendre crédible Sebastian Kurz, à la fois comme un leader charismatique et comme personnalité qui veut faire bouger les choses alors qu'il est membre d'un parti des plus traditionnels. La question qui va se poser dans les semaines qui viennent est : "Va-t-il bousculer le parti qui l'a désigné comme tête de liste ou est-ce que la ligne traditionnelle va reprendre le dessus ?"

Pour l'instant ils ne sont pas alliés au FPÖ. Le FPÖ est encore au coude à coude avec les socio-démocrates qu'ils dépassent d'une courte tête. Il est très probable que la prochaine coalition soit entre les conservateurs et le FPÖ et ce ne sera pas la première fois. Ca a déjà été le cas après les élections de 1999. Ce que l'on a du mal à comprendre ici c'est que ce parti qu'on décrit comme un parti d'extrême droite mais qui est totalement intégré dans le jeu politique, est un partenaire de coalition depuis bientôt 50 ans et qui est complètement normalisé.

Plus que l'alliance entre Verts et SPD, les conservateurs s'en sont sortis grâce aux multiples erreurs de leurs adversaires - comme cette histoire invraisemblable de faux comptes Facebook montés par ce communicant israélien que le FPÖ avait embauché pour faire sa campagne. Uniquement du dénigrement, cela a finit par se retourner contre eux.

Par contre, ce qui est sûr c'est que le logiciel social-démocrate ne se renouvelle pas. Ce n'est pas un phénomène propre à l'Autriche c'est un phénomène européen. On a un effondrement à travers l'Europe de la gauche comme on l'a vu dernièrement avec les élections locales au Luxembourg.

En plus de cela, il y a en Autriche, quelque chose d'autre joue qui contre la gauche, c'est le fait qu'il n'y a pas de gauche radicale; c'est de facto bénéfique au FPÖ.

Enfin, il me semble que la percée des conservateurs est avant tout dû à la personnalité assez exceptionnelle de son leader. A son âge, à son parcours sans faute. Je pense que c'est cela qui a fait la différence, au fait que ce soit une nouvelle génération qui accède aux affaires (avec peut-être un peu d'excès car il n'a que 31 ans). Quand on regardait les affiches de cette campagne on voyait que l'homme avait tout voulu changer. Il a changé la couleur et a fait adopté un nouveau slogan à son parti, son âge est pratiquement de moitié plus jeune que celui des autres dirigeants… Pour le reste c'est un parti extrêmement classique.