Comment la droite s’est enfermée dans le double piège Juppé-Buisson : modérée sans idéologie fixe d’un côté, conservateur identitaire sur-idéologisée de l’autre

Atlantico : Après la défaite de François Fillon, et la victoire d'Emmanuel Macron, Les Républicains ne parviennent plus à maintenir une unité. Comment en est-on arrivé à une droite coupée en deux de la sorte entre un juppéisme libéral sans repères et de plus en plus détachées des valeurs de la droite d'un côté et une droite conservatrice très idéologisée par l'influence de Patrick Buisson mais peu pragmatique ? La droite souffre t elle d'un trop plein d'idéologie d'une part et d'un manque de l'autre part ?

Edouard Husson : Plusieurs clés d'interprétation sont possibles.

D'abord, "droite" et "gauche" sont des notions relatives. Macron est, politiquement, une réplique de Giscard, un demi-siècle plus tard. Or Giscard a été élu à droite et son européisme apparaissait de droite à la gauche mitterrandienne. Depuis, avec l'effondrement de l'utopie soviétique et de ses avatars, la gauche s'est tellement ralliée au giscardisme ("libéral, centriste, européen") qu'il est apparu à droite un immense espace, vers lequel se tournent beaucoup de Français qui ne se reconnaissent ni dans la mondialisation ni dans une société ultra-libérale du point de vue des moeurs. Les juppéistes eux-mêmes sont repoussés vers la gauche par la nouvelle droite des valeurs, et de l'identité, que Patrick Buisson qualifie de "conservatrice" - ou, plus précisément, qu'il incite à évoluer d'un populisme condamné à l'échec vers un conservatisme capable d'exercer le pouvoir. Ce serait donc la deuxième approche: l'analyse d'un Buisson consiste à prédire, souhaiter et, peut-être , faire advenir un nouveau clivage droite/gauche fondé sur l'opposition entre conservateurs et libéraux. Pour ma part, je préfère une autre grille de lecture, celle qui remonte à l'origine philosophique de la droite et de la gauche: les hommes de droite sont des "réalistes", au sens de Thomas d'Aquin; ils respectent profondément le donné, le réel, et pense que le législateur ne fait jamais qu'exprimer, par la loi, un ordre qui est dans les choses. La loi humaine n'est jamais qu'une approximation par rapport à la loi naturelle, progressivement déchiffrée par l'esprit humain. Les hommes de gauche sont des nominalistes, au sens de Guillaume d'Occam; ils voient dans les cellules sociales (la famille, la cité, la nation) des structures oppressives dont l'individu doit être émancipé par une loi qui est non pas tirée du réel mais lui est imposée, au risque de causer des destructions. De ce point de vue, si je suis un homme de droite, je verrai dans Macron un homme de gauche aussi bien par l'individualisme des moeurs qu'il défend que par le danger que la suppression de la taxe d'habitation fait courir aux plus essentielles des cellules territoriales, les municipalités ou par l'obstination européiste, qui nie la persistance des nations.