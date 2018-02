Comment convaincre les gens de se faire vacciner quand la médecine a (par ailleurs) parfois perdu le sens de la mesure ?

Atlantico : "Je demande aux personnes qui ne sont pas vaccinées de faire un rattrapage”​, a déclaré la ministre de la Santé, rappelant à la population la nécessité de procéder à la vaccination contre la rougeole suite au décès d'une femme de 32 ans au CHU de Poitiers. Si le ciblage des personnes non vaccinées paraît en effet utile, ne serait-il pas nécessaire de ​s'interroger sur la dégradation du lien de confiance entre population et corps médical ? Quelles ont été les cas les plus emblématiques, de la sur-prescription des antibiotiques au scandale des opioïdes aux Etats-Unis, qui ont pu être à l'origine de cette situation ?

Henri Bergeron : On peut distinguer au moins trois grandes évolutions qui contribuent à expliquer cette défiance vis-à-vis du corps médical.

Et elle ne concerne pas seulement le corps médical mais aussi les marques, les industries (et pas seulement pharmaceutiques et les autorités publiques). Il existe un mouvement sourd de contestation des tiers-garants, l'État étant le tiers-garant coercitif, censés justement garantir la confiance que les citoyens peuvent accorder aux produits et services . Mais revenons plus loin dans le passé.

Quasiment depuis la loi de 1902 de santé publique et de façon plus forte depuis une vingtaine d'années, on observe une affirmation du rôle de l'État dans sa compétence régalienne de sécurité sanitaire. Alors certes, c'est un anachronisme d'utiliser le terme de sécurité sanitaire en parlant de la loi de 1902 , parce qu'il a été inventé en 1993 par le cabinet de Bernard Kouchner au moment de la création de l'Agence française du Sang et de l'Agence du Médicament. Mais si on observe sur la longue durée, la jurisprudence et un certain nombre de lois n'ont jamais cessé de renforcer le rôle paternaliste de garant de la sécurité sanitaire de l'Etat. Et ce rôle n'a cessé de se renforcer également en conséquence de crises. On a créé de nouvelles agences, de nouvelles institutions suite, par exemple au sang contaminé, etc. Cette fonction régalienne s'est de plus en plus affirmée.

Mais dans le même temps, les risques de crise sanitaire sont de plus en plus nombreux, conséquences de causes de plus en plus complexes. La réduction de la biodiversité favorise l'apparition de nouvelles maladies épidémiques. L'importante médicalisation de la société fait que beaucoup de gens sont sous médicaments, ce qui rend probable la survenue de problèmes. On pourrait donner d'autres exemples encore. Or plus l'Etat affirme son rôle régalien de protection de la santé publique et plus les dangers sont difficiles à prévoir et maitriser, plus les risques de "défaillance de l'Etat à bien les gérer" sont importants. C'est peut-être cet écart entre une revendication de protection et l'apparition de crises sanitaires, qui est susceptible de contribuer à la défiance. C'est un mécanisme qu'on retrouve aussi avec le terrorisme, quand l'État réaffirme après chaque attentat sa fonction régalienne de sécurité. Voici le premier point qui montre une méfiance non pas tant dans le corps médical que dans les institutions – institutions qui par ailleurs sont très mal connues (qui connait la Haute-Autorité de Santé, l'ANSM etc. ?).