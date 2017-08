Comment nous avons sous-estimé l’importance des forces d’Al Qaida

Les Français sont potentiellement doués, créatifs, entreprenants, et n’ont pour seul ennemi que leur propre pays ! Pourquoi tant de haine ?

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

Reconnues comme porteuses de maladies, les tiques sont des petites bêtes qui ne vous veulent pas du bien. Avant d'en croiser une lors d'une balade, de vous faire sauter dessus et -presque- vider de votre sang, la lecture de cet article pourrait ne pas être une si mauvaise idée.

Selon les notaires de France, plus de 900 000 transactions immobilières ont eu lieu en France au cours des 5 premiers mois de l'année, un record historique, ce qui tend à pousser les prix vers le haut.

A Charlottesville, une manifestation de l'extrême droite américaine a débordé lors de heurts avec des contre-manifestants antiracistes. Bilan : un mort et des dizaines de blessés.

Feuilleton de l‘été Quand les héritiers Peugeot s’adaptent sans vendre leur âme au diable

L’histoire de la famille Peugeot est intimement attachée à celle du groupe Peugeot. Ce groupe automobile a fait sa gloire et sa fortune. Mais ce groupe aurait pu aussi la ruiner plus d’une fois, au gré des successions, des crises et des guerres....