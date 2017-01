"La" comédie française du début 2017

CINEMA

« IL A DÉJÀ TES YEUX »

de LUCIEN JEAN-BAPTISTE

avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Vincent Elbaz, Zabou Breitman…

LE RÉALISATEUR

Né le 6 mai 1964 en Martinique, Lucien Jean-Baptiste a trois ans quand il arrive à Paris, où il vit depuis. Il commence par travailler dans la publicité et l’évènementiel.

Bien qu’il y réussisse il décide de tout plaquer, dix ans plus tard, pour réaliser un rêve d’enfant : être comédien. Il entre alors au cours Florent, et débute assez vite comme acteur de doublage (Il devient, entre autres, la voix régulière de Chris Rock et celle de Will Smith).

Après quelques expériences théâtrales, il tient plusieurs petits rôles au cinéma.

En 2009, pour sortir des emplois standardisés dans lesquels on le cantonne, il écrit et réalise son premier film, « La Première étoile », une comédie en partie autobiographique, et dans laquelle il tient un des rôles principaux. Bingo : son film rafle deux prix au Festival de l’Alpe d’Huez ! Sa carrière de cinéaste est lancée.

En 2012, il réalise et écrit un très personnel « 30° Couleur ». En 2016, c’est « Dieu merci ! », qui revient, avec drôlerie et dérision, sur ses propres et difficiles débuts de comédien.

Moins de deux ans après, avec ce « Il a déjà tes yeux », le cinéaste confirme son goût pour la comédie sociale. Présenté en avant-première au dernier festival d’Angoulême, ce film, qui a pour thème l’adoption, avait fait un carton. Il s’annonce comme « LA » comédie française de ce mois de janvier.

THEME

Paul, fleuriste de son métier (Lucien Jean-Baptiste) est marié, et fou amoureux de sa femme, la belle et pétulante Sali (Aïssa Maïga). Tout irait pour le mieux, s’ils arrivaient à avoir un enfant.

Un jour, ils reçoivent le coup de fil qu’ils attendaient tant. La DASS les informe que leur dossier d’adoption est approuvé et qu’un bébé les attend.

Quand ils arrivent, surprise ! Certes, le bébé est un adorable petit garçon de six mois. Mais il est blanc et eux, sont noirs. La comédie démarre, qui va évidemment se jouer des clichés traditionnels, dans un grand maelström de rires, de cocasseries, de surprises, de chocs, et d’émotions…

POINTS FORTS

Quelle jolie idée, ce scénario autour d’une situation d’adoption encore inédite en France ! Elle a permis à Lucien Jean-Baptiste de tresser une réjouissante comédie sur la différence (un de ses sujets de prédilection), avec toute la tendresse qu’on lui connaît ; de parler, avec humour, du choc (inévitable) des cultures quand elles doivent se côtoyer ; d’aborder, aussi, les problèmes de l’assimilation, ceux de la transmission et de l’héritage, et surtout, de démontrer que l’amour est un sentiment qui annihile frontières et couleurs.