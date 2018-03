Colère des retraités : l’erreur de com’ du gouvernement qui se transforme en faute politique

Tous ceux qui ont tenté, à l’automne, de justifier la hausse de la CSG et la fiscalisation de la sécurité sociale ont rapidement compris combien la bataille serait délicate à mener pour le Président de la République. Les retraités touchés par cette mesure disposent en effet d’une arme absolue pour défendre leurs intérêts: le temps. Un temps souvent vide, facile à occuper par des revendications d’autant plus hargneuses que, chaque mois, le versement des retraites rappelle l’amputation décidée par le Président de la République.

Quel est le partisan de la fiscalisation de la sécurité sociale qui n’a pas reçu des courriers de haine, de violence, et mêmes des coups de téléphone menaçants à son domicile après avoir osé soutenir qu’une hausse de la CSG n’était pas choquante? La génération qui a fait Mai 68, et qui est fortement touchée par la mesure, a tôt fait de retrouver sa fougue d’antan pour expliquer combien elle est injuste.

La règle est celle, la solidarité consiste à recevoir, pas à donner. Tout ce qu’on reçoit est un dû, tout ce qu’on donne est une spoliation.

Cette conception unilatérale de la solidarité explique largement pourquoi l’état des finances publiques en France est aussi délabré.

Le déni macronien face à la hausse de la CSG et à ses effets

Dès l’automne, l’affaire était pliée. Alors que la haine pure montait parmi nos sexagénaires et septuagénaires, la majorité a innocemment passé sous silence la vague qui commençait à gronder. Pourtant, un député de la majorité avait fini par porter plainte au vu des menaces de mort qu’il avait reçues d’un retraité mécontent.

Mais la majorité est longtemps restée dans son déni moralisateur, expliqué dès le mois de mai par Aurore Bergé: les retraités doivent faire un effort. Ils doivent partager. Jusqu’il y a quelques semaines, la majorité macronienne s’en est tenu à ce service minimum en matière de pédagogie politique.

Dans la pratique, la hausse de la CSG revenait pourtant à baisser les pensions, mesure inédite en France que même la Suède a hésité à prendre alors que son système le lui permettait. Officiellement, comme la mesure ne concernait que la fraction la plus aisée des retraités, l’exécutif n’a pas saisi l’ampleur du mécontentement auquel il s’exposait.

Bien mal lui en a pris, puisque la hausse de la CSG touche les retraités les plus éduqués et les mieux rodés à l’expression publique ou à l’influence politique. Ceux-là ont rapidement rallié à eux les retraités plus modestes qui subissent la baisse malgré les projections officielles. Il est désormais impossible d’avoir une réunion de famille en France sans entendre citer le cas d’une grand-mère qui a à peine 1.000 euros de retraite et qui a perdu 25 euros par mois.

Le corner dans lequel Macron s’est mis tout seul

De fait, il faut un train de vie de grand bourgeois (salarié) pour ne pas mesurer le cataclysme psychologique que produit une baisse ne serait-ce que de 300€ annuels sur une « petite retraite ». Imaginer que la pilule allait passer à la seule invocation du « partage de l’effort » témoigne d’une singulière méconnaissance de la réalité électorale. Et la majorité a commis une grave faute politique en ne réévaluant pas les risques auxquels elle s’exposait cet automne, au vu des premières remontées de terrain.