La colère des "gilets jaunes" démontre que la transition énergétique ne se résumera pas à une simple question fiscale

Vous avez aimé le mouvement des bonnets rouges, vous adorerez la colère des gilets jaunes. Elle est de même nature. Imprévisible au départ, spontanée mais puissante.

Face au mouvement des bonnets rouges porté par les jeunes entrepreneurs en signe de protestation contre des mesures fiscales touchant le transport routier, le gouvernement de l’époque (c’était en 2013) avait dû reculer et mettre à la casse les grands portiques qui devaient assurer le péage sur les grandes routes nationales. A l’époque, il s’agissait déjà d’un projet dont on disait qu’il devait servir à lutter contre la pollution du diesel. Ce mouvement, a priori totalement spontané, n’avait été ni préparé, ni organisé, ni géré par les organisations syndicales assez désemparées.

Aujourd’hui, près de 80% des automobilistes considèrent que l’appel à bloquer les routes le 17 novembre prochain est justifié. Officiellement, il s’agit de protester contre l’alourdissement de la facture énergétique dans la mesure où la hausse du prix du pétrole et la majoration de la fiscalité sur le diesel ont encore accentué la hausse. Officiellement, le gouvernement explique vouloir ainsi dissuader les automobilistes de rouler au diesel, mais comme en 2013, il va devoir reculer. Emmanuel Macron le sait, puisque son gouvernement prépare un certain nombre de mesures afin de dédommager ceux qui seront les plus pénalisés. Chèque-énergie comme il existe des chèques restaurant, prime au remplacement de la voiture ancienne pour une voiture neuve fonctionnant à l’électricité etc. En général les fonctionnaires d’Etat ont assez d‘imagination pour trouver le moyen de calmer cette colère.

Le problème, c’est que cette colère des gilets jaunes révèle comme celle des bonnets rouges, il y a 5 ans, un dysfonctionnement beaucoup plus profond que la seule overdose fiscale.

Cette colère révèle la difficulté que va avoir ce pays à assumer collectivement la mutation écologique.

Le gouvernement a évidemment raison de vouloir faciliter la transition énergétique. C’est de sa responsabilité que de préparer l’environnement à long terme. Mais les automobilistes et tous les acteurs du système de production ont raison de protéger leur condition de fonctionnement tant qu‘il n’ont pas sur le marché des solutions alternatives aussi compétitives. Les acteurs du système se préoccupent certes du long terme. Mais comme disait JM Keynes, « occupons-nous d’abord du court terme, parce qu’à long terme nous seront tous morts. »

Les termes de l’équation à résoudre sont très simples :

1er, le prix du gazole en France est dans la moyenne européenne. Si le prix du litre à la pompe est de 1,50 euros en France, il est de 1,57 euros en Italie, de 1,54 livres en Grande Bretagne, et en Belgique. Il est moins cher en Allemagne, en Hollande et au Portugal, à 1,42 euros, moins cher en Espagne 1,28 euros.