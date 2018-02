Clémentine Autain, Danièle Obono : 2 manières de s’écarter de la ligne et 2 traitements différents qui en disent long sur la France insoumise

On sait que la technologie sur les tests ADN se démocratisent, on a pu le voir avec les recherches généalogiques etc. Visiblement il y a aussi tout un commerce de test ADN qui se développe. La compagnie Orig3n par exemple se targue de mettre au jour les liens entre nos gènes et notre façon de penser, d'agir et de ressentir. Ainsi, il y aurait plusieurs domaines sur lesquels on pourrait agir : notre régime, notre forme physique, et même de notre préférence pour le vin.