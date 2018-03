"Citrons Citrons Citrons Citrons Citrons" : Une pièce étonnante sur le langage et le pouvoir du silence

L’assurance dentaire obligatoire ne verra pas le jour dans le canton de Vaud (Lausanne) en Suisse. Une votation a largement rejeté, ce dimanche, un projet porté par l’extrême gauche qui reposait sur une prise en charge des soins dentaires « de confort » par l’assurance maladie obligatoire. Cet échec électoral rappelle le fossé qui sépare la France étatiste et la Suisse cantonale. Et si Agnès Buzyn organisait un referendum sur ses projets toxiques?

On sait qu’il existe un ministre de l’Ecologie en France, mais il s’occupe des éoliennes, pas des coquilles Saint-Jacques !

Troubles du quotidien Des prénoms des enfants aux couloirs de métro, ces minables qui tentent d’établir leur pouvoir sur nos vies

Alors que le pays croule sous le chômage, que les problèmes d’incivilité s’accumulent et que le sentiment d’insécurité galope gaiement un peu partout, on pourrait s’attendre à ce que ceux qui sont chargés d’y remettre bon ordre soient directement employés au cœur des foyers les plus vifs.