"Cinq branches de coton noir" : une bonne idée, mais...

BD

Cinq branches de coton noir

Dessins Steve CUZOR Scénario : Yves SENTE

Editions Dupuis, Collection Aire Libre

170 pages

24 €

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

"Cinq branches de coton noir" est le récit fictif de la recherche du premier drapeau des Etats Unis d’Amérique sur lequel, en 1776, une femme noire, Angela Brown, aurait cousu une étoile noire, hommage secret à la communauté afro-américaine, dissimulé sous une des étoiles blanches.

Des années plus tard, en pleine seconde guerre mondiale, une étudiante noire de Caroline du Nord, Johanna, découvre l’existence de ce drapeau et charge son frère Lincoln, soldat en Europe, de le retrouver (par un concours de circonstances, le drapeau de la jeune nation s’est retrouvé sur le vieux continent). L’enjeu politique est énorme pour des intellectuels afro-américains, qui voient dans la révélation de l’existence de cette étoile noire, une reconnaissance symbolique de leur communauté.

La course poursuite s’engage donc en France, entre Lincoln, accompagné de deux compagnons et le méchant nazi de service, caricaturé à souhait, le Major Schlupf.

POINTS FORTS

L’idée de départ est peut-être le point fort le plus remarquable de cette histoire. Cette domestique qui voit tous ses proches disparaître sous les coups du racisme, et qui se rebelle par ce geste secret, touchera le lecteur. Le graphisme conventionnel de Cuzor, rend cette saga crédible et vivante. Une des idées originales du dessinateur est de s’être servi de modèles réels pour plusieurs de ses personnages. Denzel Washington, Sammy Davis Junior ou encore Robert Ryan sont parmi ceux que je crois avoir reconnus.

POINTS FAIBLES

Fallait-il 170 pages pour raconter cette histoire ? La lecture devient assez vite ennuyeuse, comme si cette quête improbable, nourrie par un scénario où les grosses ficelles (voire les invraisemblances) ne sont pas absentes, ne parvenait pas à nous entraîner. Dommage, car il y avait matière à une aventure épique, alors qu’à l’arrivée, on a juste l’impression d’avoir lu une bonne BD, mais sans plus.

Le traitement de la couleur mérite aussi une remarque : les auteurs ont pris le parti d’une tonalité assez proche d’une gamme uniforme, entre le gris et le brun foncé. Si on voit bien que l’effet est voulu, il pèse sur le lecteur, renforçant ce sentiment d’ennui, surtout sur la durée très longue des 170 pages. Peut-être l’histoire aurait-elle gagné à avoir des ruptures chromatiques, distillées pour redonner un peu de souffle au récit.

EN DEUX MOTS

L’attente autour de cette BD était-elle trop importante ? Au Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, cette année, elle a créé le buzz et fait l’objet d’une exposition dédiée autour des planches originales de Cuzor. On était conquis par la qualité des planches exposées et par cette histoire d’étoile noire, et on attendait avec impatience de se plonger dedans. D’autant plus qu’Yves Sente est un scénariste expérimenté et qui a réussi de très belles choses par le passé, comme redonner du souffle à la série Thorgal.