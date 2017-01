Cinq arguments économiques implacables que Manuel Valls aurait dû répliquer à Benoît Hamon

Sur la nécessité de mettre en place une semaine de 32 heures

Erreur grave et dangereuse. Le travail augmente et surtout change, avec la démographie, la montée de la richesse et celle des besoins. Réduire ici le temps de travail est une erreur de fond, car c’est réduire « le temps de notre travail ». Il y a de plus en plus d’hommes et de femmes sur cette terre, notamment dans le continent africain qui n’a pas encore abordé sa transition démographique. En même temps, partout, le niveau de vie monte et conduit à mieux exploiter de nouvelles richesses et à offrir de nouveaux biens et surtout de nouveaux services.

Le contenu du travail change : il ne se mesure plus en heures de travail agricole, industriel ou de services simples. Il s’enrichit et se complexifie, profitant notamment de la révolution de l’information et de la communication. C’est seulement le travail « routinisable » qui disparaît, comme toujours. Les autres montent, mais en changeant, mais en formant.

« Le travail augmenté en services », que nous voyons se développer, implique partout de contrôler, surveiller, piloter, outre les fonctions de conseil sous toutes leurs formes, qui vont partout croître, comme celles d’innovations, grandes et petites. Ici, ce « travail augmenté », parce qu’il est plus cher, permettra d’offrir des prestations à plus haute valeur ajoutée, et de moins en moins aux seuls territoires national ou européen d’ailleurs.

Donc non, il ne faut pas réduire le temps de travail, mais laisser s’épanouir les temps des travaux, sous contrainte bien sûr des normes européennes et en liaison avec les discussions dans les entreprises. C’est ainsi que nous aurons plus de croissance et moins de chômage, en mettant plus de capital humain, dans toujours plus de travaux différenciés et enrichis, avec plus d’échanges.

Sur la nécessité de taxer les robots

Les erreurs se suivent. Taxer le robot, c’est le faire partir. Notre compétitivité, dans un pays de travail cher comme le nôtre, c’est au contraire d’industrialiser, de robotiser, de mieux faire varier les produits, de créer des écosystèmes plus efficaces, de façon à faire baisser l’avantage des pays à bas salaire. Vendre demain, et donc croître et embaucher en formant, c’est offrir le produit le mieux adapté aux besoins, dont, maintenant, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. La RSE est un facteur de montée des compétences en entreprise et de compétitivité. L’entreprise qui a plus de robots produit mieux et moins cher. Elle s’étend donc, soit par rapport à ses concurrents, soit en faisant croître son propre marché. Mais ces robots doivent être dessinés, programmés, surveillés, entretenus, améliorés… autant de travaux à plus haute valeur ajoutée, dans l’entreprise et à sa périphérie. C’est ainsi que s’améliorent les chaînes de production en amont et en aval, avec une distribution plus efficace, et notamment plus écologique. Le robot n’est pas seulement l’industrie du futur, mais aussi le commerce du futur, la sécurité du futur, la santé du futur… Taxer ce qui nous fera gagner, notamment humainement, paraît étrange.