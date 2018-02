"La chute de l'Empire romain : une histoire sans fin" : Variations très actuelles sur l'éternelle question du sens de l'Histoire

LIVRE

Bertrand Lançon fait un travail d'historiographe en présentant les fondements psychologiques, idéologiques et politiques de la recherche historique concernant la « chute » de l'Empire romain.

La chute de l'Empire romain est bien Une histoire sans fin puisqu'elle illustre l'éternelle question du sens de l'Histoire.

Bertrand Lançon s'inscrit résolument dans la « continuité », dans la longévité incroyable de la romanité et la transformation permanente de cette civilisation. Pour lui, on ne saurait parler de chute de l'Empire romain.

Pour soutenir sa thèse, il reprend et démonte, une à une, les causes communément acceptées de la chute de l'Empire romain et les présentent comme des miroirs, des exutoires, de nos peurs contemporaines.

POINTS FORTS

son parti-pris radical pour la « continuité » qui a le mérite de la franchise.

l'idée du jeu de miroir, en tête de chapitre, entre les évènements du V ième siècle et le monde actuel

la vivacité de sa plume et son humour

son optimisme et son indépendance d'esprit

son érudition

la bibliographie, les notes, les cartes

POINTS FAIBLES

sa causticité un tantinet méprisante pour les historiens de la « chute »

EN DEUX MOTS

Un plaidoyer brillant, intéressant et plutôt convaincant mais qui ne va pas adoucir la querelle entre historiens...une histoire sans fin !

UN EXTRAIT

« J'ai entrepris ce livre pour avancer que la « chute » de l'Empire romain ne fut que l'affaissement partiel d'un régime politique et non la fin d'une civilisation ; présenter la « chute » comme un fait avéré et catastrophique me paraît obéir à une dramaturgie construite sur des fantasmes, eux-mêmes dirigés par une anxiété du présent et de l'avenir. »

L'AUTEUR

Bertrand Lançon est professeur émérite d'histoire romaine à l'université de Limoges. Ses travaux portent principalement sur les empereurs et les aspects politiques, religieux et médicaux des IV ième et V ième siècles. Il a notamment publié Rome dans l'Antiquité tardive (312-604) ; Constantin(avec Tiphaine Moreau) et, chez Perrin, Théodose.