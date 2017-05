Christine Lagarde en tête de la liste des 10 personnalités qui pourraient devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron

En dépit de la violence de la campagne présidentielle, le personnel politique parisien essaie d’anticiper ce qui se passera au gouvernement au lendemain de l'élection si Emmanuel Macron l'emportait dimanche.

Les équipes d’Emmanuel Macron ne laissent rien filtrer comme indications, pour ne pas laisser penser qu’il y aurait un plan de bataille ou des tractations comme il y en a eu à l’extrême droite entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan.

Emmanuel Macron est parfois maladroit (et oui !), mais il se gardera bien de donner la moindre indication avant les résultats du 2e tour. Et pour cause, il a construit un logiciel qui le place ni à droite, ni à gauche, ce qui a fait son succès.

Or, les candidats possibles à une fonction gouvernementale appartiennent forcément à un des deux camps. En choisir un reviendrait à déplaire à ceux du camp adverse. Ce serait donc une funeste erreur, d'où les tacles qu’il adresse parfois à l’une ou l’autre des personnalités qui se rapprochent un peu trop près de lui. Manuel Valls, François Baroin de l'autre en ont fait les frais cette semaine.

Cette neutralité est purement stratégique, car il va bien falloir s’organiser dès le lendemain de l’élection présidentielle. Après les élections législatives, la nature de l’Assemblée dictera la composition du gouvernement. Si Emmanuel Macron est élu, il devra nommer un Premier ministre qui soit en phase avec ce qu’il incarne, qui soit un connaisseur de la machine administrative puisqu’il faudra commencer à préparer le budget 2018 et gérer les élections législatives en essayant d’avoir une majorité qui tienne la route pour que le président puisse gouverner. On entre dans le dur de la mécanique du pouvoir. Pas facile, mais possible.

Du coup, le tout Paris de la politique discute avec les proches d’Emmanuel Macron, dont les émissaires les plus en confiance approchent les personnalités.

Le top 10 des personnalités les plus Macron-compatibles et acceptables par l'opinion serait le suivant:

Au premier rang, Christine Lagarde. C’est le dernier nom qui circule. Et qui fait jaser dans les dîners en ville lors de ce dernier week-end. Les gens qui se disent bien informés affirment qu‘elle aurait donné son accord à la veille du week-end dernier à Emmanuel Macron lui-même. Christine Lagarde est toujours au FMI, elle n’a que des amis partout. Et pour cause, elle est très connue et appréciée des Anglo-saxons et des Allemands, et on ne lui connaît pas d’adversaire. De toute façon, on ne peut pas se fâcher avec la directrice du FMI. Politiquement, elle a certes servi loyalement Nicolas Sarkozy, mais sans susciter d’inimitiés à gauche. En plus, c’est une femme. Pour certains, la France présenterait une gouvernance ultramoderne avec un président jeune et un Premier ministre femme. Même au Canada, on n’a pas réussi cet exploit.

Inconvénient, Christine Lagarde n’est pas forcement la plus douée pour préparer les législatives, où les familles politiques vont sortir les couteaux. Pas sûr qu'au pied du mur, elle accepte, parce que son mandat chez Sarkozy n’a pas été qu’un long fleuve tranquille. Et Macron a un côté Sarkozy quand il se met en colère.

2e rang : Jean-Louis Borloo. L’ancien ministre, qu'on disait fatigué, serait prêt à reprendre du service pour piloter la réforme. Il est populaire, ses engagements politiques réels ne sont pas clivants. On ne sait jamais s’il est de droite ou de gauche. Donc, il ne dérange que ceux qui peuvent prétendre au job. Le seul qui peut crier, c’est François Bayrou, qui chasse sur les mêmes terres centristes. Avantage sur Christine Lagarde, il sait gérer les colères d’un président, il connaît les labyrinthes de la politique, les codes, les pièges. La droite libérale l'apprécie, et la gauche sociale le tolère. Défaut: un peu fouillis, mais Macron aussi, alors ça peut lui plaire.