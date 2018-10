Léger rebond du chômage : pourquoi le gouvernement pourrait en payer le prix alors même qu’il n’a pris aucun engagement sur le sujet

Atlantico : La réforme de la formation professionnelle lancée par Emmanuel Macron ainsi que la réforme du droit du travail qui est en vigueur depuis le premier janvier 2018 vous semblent-elles suffisantes pour lutter contre cette évolution inquiétante du chômage de longue durée ?

Philippe Crevel : La France est loin de connaître une situation de plein emploi comme en Allemagne, en République tchèque ou aux Etats-Unis. En effet, au 3e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru en France en phase avec le ralentissement des créations d’emploi. Cette année, l’INSEE ne prévoit que 129 000 créations nettes contre 342 000 en 2017. La faible croissance du 1er et 2e trimestre semble avoir enrayer le processus de baisse des demandeurs d’emploi. Le 3e trimestre est le 2e consécutif marqué par une progression.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a, au cours du 3e trimestre augmenté de 0,5 % (+16 300) et s’élève à 3 456 800 Sur un an, une baisse est toujours constatée, -1,2 %.

En prenant en compte les catégories A, b et C, le nombre de demandeurs d’emploi atteint 5 649 600.

En incluant les départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élève à 3 718 500 en progression de 0,4 %sur le trimestre et en recul de 1,0 %sur un an. Pour les catégories A, B, C, ce nombre s’établit à 5 963 500 en augmentation de 0,4 % sur le 3e trimestre et de 0,7 % sur un an.