Chômage : la France enfermée dans son rôle de mauvais élève la zone euro…merci qui ? Ce que la France a perdu dans la baisse du chômage à cause du quinquennat Hollande et pourquoi elle a sous performé la zone euro en la matière

Atlantico : Entre juin 2016 et juin 2017, le taux de chômage de la zone euro est passé de 10.1 à 9.1% de la population active alors que le taux de chômage français est passé de 10 à 9.6%, soit une importante contre-performance par rapport au continent. Comment expliquer une telle situation ? Quels sont les freins qui mordent encore sur la France pour que celle-ci ne puisse pas profiter d'un contexte favorable au niveau européen ?

Jean-Paul Betbeze : D’abord, la bonne nouvelle est celle de la baisse du taux de chômage en zone euro, enfin. La baisse de 1 point de pourcentage sur un an poursuit la tendance, sachant que le point haut du chômage a été de 12% en 2013, le point bas ayant été de 7% en 2008. La crise mondiale, d’origine américaine, a donc atteint la zone euro avec un an de retard, conduisant en plus à une crise des dettes souveraines en 2011. Les Etats-Unis subissaient le choc (taux de chômage au maximum à 10% en 2009, avec une baisse des salaires jusqu’à -5% au même moment), sachant que les taux courts passent très rapidement de 5,25% à 0% jusqu’à fin 2016 et que les taux longs sont ramenés à 1,4% (la banque centrale achetant des titres publics, jusqu’à 4500 milliards de dollars).

Les Etats-Unis ont subi le choc par la baisse des salaires et l’ont amorti par celles des taux, courts et longs, l’idée étant de repartir au plus vite en reconstituant le patrimoine des ménages (leur maison, garantie de leur emprunt) et en soutenant les valeurs boursières (la bourse, garantie de leurs retraites).

La zone euro paye encore sa politique d’alors. La crise a profondément affaibli le tissu économique, bancaire, fiscal et social en zone euro, y freinant la remontée – d’autant que les politiques de soutiens budgétaires et monétaires ont été lentes et trop mesurées. La zone a certes été atteinte plus tard, un an, mais surtout de façon différenciée, chocs énormes en Grèce, Portugal puis Espagne, avec une réaction très lente des Etats (Allemagne en tête) et de la BCE pour la baisse des taux courts et plus encore pour mener des actions hors normes (achat de bons du trésor), avec là aussi du retard par rapport aux Etats-Unis. Ajoutons que les politiques au sud ont assez vite voulu (dû) réduire la plongée du déficit budgétaire, faisant porter bien plus l’ajustement sur le chômage (25% dans les pays du sud). Tout ceci se paye encore par la baisse de la croissance potentielle (plus le climat politique).

La France a voulu amortir le choc économique et social de la crise. Elle a agi par le déficit budgétaire (qui passe à 7.2% du PIB en 2009) et la dette publique, Grand Emprunt, ce qui y a fait moins monter le taux de chômage qu’au sud, mais au prix d’un affaiblissement des entreprises (baisse des marges) et de la détérioration des comptes publics.

La lente amélioration française s’explique aujourd’hui encore par la combinaison de la situation française d’alors, mauvaise, et de sa politique, mauvaise. Situation économique d’abord, avec des entreprises plus fragiles, moins investisseuses, innovatrices, exportatrices qu’en Allemagne notamment. Une moindre qualité, décelée depuis longtemps, se fait alors payer. Politique ensuite : les « ajustements classiques » par la montée du chômage et la baisse des salaires pour faire remonter les profits sont jugés politiquement impossibles. C’est donc la dette qui étale le problème dans le temps, faute de le résoudre.