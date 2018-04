Chômage, formation, apprentissage : ces 8 milliards d'euros de dépenses annuelles que l'Etat occulte

La liberté de choisir un nouvel avenir professionnel est une expression qui sonne bien. Elle nourrit l’image très dix-neuvièmiste d’un prolétariat qui n’aurait pas pu choisir son destin et à qui l’État donnerait soudain une nouvelle chance. C’est une façon tentante de forger le mythe selon lequel l’État rebattrait les cartes que les entreprises piperaient. La posture de communication est intelligente même si, bien entendu, elle occulte totalement le rôle de l’Éducation Nationale dans la fabrique du chômage de masse aujourd’hui.

Des mesures « sociales » avancées en plein conflit avec la SNCF

Le dépôt de ce projet de loi était annoncé de longue date. Mais il a le bon goût de tomber dans une séquence où le gouvernement est accusé d’être trop à droite. On mesure ici l’intérêt qu’il y a à colorer l’image actuelle avec des mesures nouvelles profitables aux salariés, même si les intéressés ne parviendront pas tous (tant certaines mesures sont complexes) à mesurer à cette occasion la bienveillance pour eux du gouvernement.

Et dans la pratique, les (demi)-mesures ne manquent pas pour donner le sentiment que le gouvernement se préoccupe aussi de ces grands oubliés de la gouvernance contemporaine que les salariés du secteur privé, toujours soumis à de nouvelles taxes pour financer la solidarité dont les autres (les fonctionnaires et les cheminots notamment) profitent chaque fois que faire se peut. On notera notamment la suppression des cotisations salariales au chômage (remplacées par l’impôt), ce qui n’est pas rien, et l’ouverture d’une multitude de droits plus ou moins limités (comme le chômage pour les démissionnaires) ou venant en substitution de droits anciens (comme le remplacement du congé individuel de formation par des dispositions spécifiques au coeur de nouveau compte de formation professionnelle).

Certains regretteront que tout cela ne soit pas franc et massif et que chaque ouverture de droit nouveau ait été rationnée, notamment sous l’impulsion des partenaires sociaux. Il n’en reste pas moins que le gouvernement peut se targuer d’avoir ouvert des marges de manoeuvre en faveur des salariés dans le domaine du chômage.

Cette ouverture participe de l’intention à peine voilée de transformer un système encore largement passif d’indemnisation contributive (on disait solidaire avant que la solidarité ne repose plus sur la participation de chaque bénéficiaire), en un système actif de mobilisation des compétences entre les mains d’un État auto-proclamé producteur d’égalité en tous genres.

Des risques mal calculés

Reste que ces mesures brillent par leur manque évident de mesure et de perspectives. Non qu’elles soient mauvaises, mais elles sont aujourd’hui présentées comme parcellaires et ponctuelles. Pourtant, elles ne manqueront pas de produire à long terme des effets de glissement vers un autre système dont il n’est pas sûr que tout le monde ait bien compris les enjeux.