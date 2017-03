Chômage, fiscalité, dépenses publiques etc... : à quel moment la France réussira-t-elle à retrouver les niveaux d'avant la grande crise de 2008 ?

Atlantico : Selon le ministère de la Fonction publique, la France comptait 5 448 000 de personnes travaillant dans les trois versants de la fonction publique, hors 192 300 bénéficiaires de contrats aidés, soit 20,0 % de l’emploi total au 31 décembre 2014. En prenant une hypothèse de réduction des effectifs de 120 000 personnes sur l'ensemble du prochain quinquennat, et en poursuivant cette tendance, combien de temps faudra t il à la France pour arriver à un niveau d'administration comparable à ses pairs européens ?

Quelles seraient les administrations les plus concernées ?

Jean-Yves Archer : La France compte près de 5,5 millions de fonctionnaires, à rapprocher du chiffre de sa population active totale : 29 millions. Pour simplifier, un travailleur sur 6 est fonctionnaire sans compter les emplois aidés et autres formes d'emploi qui ont un financement public.

Ce qui est marquant, c'est la dynamique d'évolution. Comme le rapporte une analyse du Monde, la France a recruté 1,4 million de fonctionnaires en plus sur la période 1980-2008. soit une hausse de 36%.

Dès lors se pose la question-clef : la France était-elle si mal administrée qu'il a fallu recourir à tous ces recrutements ? On peut sans risque répondre par la négative et comprendre que les multiplications de postes dans les trois fonctions publiques ont été issues de volontés souvent électoralistes ou des conséquences des 35 heures.

En près de 30 ans, on a donc une augmentation de 1,4 million de personnes. Autant dire que le projet de réduire de 120 000 personnes sur un quinquennat est un effort futur d'autant plus modeste que l'évaporation naturelle (les départs en retraite) y contribuera largement.

D'autre part, la suppression de 120 000 postes nécessairement effectuée dans des secteurs non régaliens (hors Justice, Police, Armées) et non hospitaliers nous ramènerait aux années 2010 et ne gommerait pas le lourd impact du grand essor de la fonction publique territoriale. (Voir Cour des Comptes).

Actuellement, on compte 81 fonctionnaires pour 1 000 habitants en France contre 45 au Royaume-Uni, 57 en Italie et 59 en Allemagne.

La médiane européenne se situe à 61 fonctionnaires pour 1 000 habitants.

Pour parvenir à rejoindre cette médiane, il faudrait que la France compte 4,08 millions d'agents publics, soit une baisse de 1,5 million ou encore près de 13 fois le chiffre de la réduction envisagée de 120 000 personnes.

Comme on peut le constater, la gestion des effectifs est un exercice délicat dans les trois Fonctions publiques. Dans l'absolu, une réduction de 120 000 parait importante, mais elle est tout simplement bien pâle par rapport aux standards européens d'Administration publique.

Le 24 février dernier, la Dares publiait les derniers chiffres du chômage en France, totalisant 3 724 000 personnes en catégorie A, soit une augmentation sur le dernier mois, mais une baisse depuis le mois d'octobre 2015. En se référant à cette tendance, à quel moment la France pourrait-elle résorber le chômage de la crise de 2008 ?

Nicolas Goetzmann : Depuis le mois d'octobre 2015, qui a formé le plus haut de ces dernières années, le nombre de chômeurs en catégorie A a baissé de 117 200 personnes, soit une moyenne à la baisse de 7 813 personnes par mois. En considérant que le nombre de chômeurs le plus bas, datant du mois de février 2008, était de 2 141 000, et en appliquant le même rythme de baisse constaté depuis octobre dernier, il faudra attendre le mois de décembre 2033 pour voir le nombre de chômeurs être ramené à ce niveau bas, soit une attente de 16 ans, et une durée totale de crise de 24 ans. Ce qui permet de comprendre que l'inversion de la courbe du chômage relève du virtuel, tant cette baisse est faible dans sa tendance. Mais cela n'est en rien étonnant, puisque la croissance française avance également à un rythme extrêmement faible. En prenant les données de ces dernières années, on se rend compte que la croissance nominale (croissance + inflation) ne parvient pas à dépasser les 2%, ni en 2015, ni en 2016 (en considérant les données trimestrielles). Or, cette même croissance nominale avançait sur un rythme annuel de 4% lors de la période pré-2008 : nous avons ainsi sacrifié la moitié de notre croissance dans le courant de cette crise. Le résultat relatif au nombre de chômeurs en est la conséquence logique. Il est surtout relativement évident de considérer que la satisfaction du gouvernement à ce propos est hors sujet. Ces résultats devraient surtout alerter les autorités que la stratégie actuelle ne peut en aucun cas être jugée comme suffisante.