Choc des civilisations : grandeur, décadence (et chute ?) de l'Occident

Les Grecs de l'Antiquité, inlassables navigateurs sillonnèrent le monde connu. Ils colonisèrent l'Asie Mineure, l'Egypte, la Sicile, les rivages de la Gaule. Et les phalanges d'Alexandre le Grand pénétrèrent au plus profond de l'Inde.

Les Romains de la même époque furent habités par le même appétit. Ils bâtirent un empire en Europe repoussant et tuant les Barbares. Ils s'installèrent au Proche-Orient. Et la loi romaine régna sur l'Afrique du Nord.

Des Grecs et des Romains, de leur volonté de conquête, de leur civilisation, nous avons été les héritiers. Avec deux apports essentiels : l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui a fait de nous, pendant longtemps, les maîtres du monde.

Dès le Moyen Âge, l'homme occidental fut un explorateur, un conquérant, un découvreur.

Marco Polo, Vasco de Gama, Magellan, Christophe Colomb, étaient des occidentaux… Il y a un mystère, ou plutôt un miracle, dans cette soif qui n'avait jamais assez de terres pour se désaltérer.

Les Amériques furent nôtres. Comme une grande partie de l'Asie. Comme l'Afrique noire. Comme le monde arabe. Toujours plus loin. Toujours plus haut : l'Everest, l'Annapurna, et plus récemment la Lune. Dans les contrées qu'il domina, l'homme occidental vint avec l'épée et des livres.

Il fit couler le sang tout en n'étant pas avare du sien. Il humilia sans retenue. Et, en même temps, et avec le temps, il y apporta tout ce qui là-bas était ignoré. L'électricité, le téléphone, la radio, les routes (les Romains le faisaient déjà), les médicaments. Et pour l'Afrique noire, la lecture et l'écriture.

Dans sa besace, il n'y avait pas que la verroterie qu'on distribuait aux bons sauvages : les droits de l'Homme y figuraient en bonne place ! Un jour, après deux sanglantes guerres mondiales qui furent aussi des guerres fratricides, l'homme occidental fut envahi par la fatigue.

Il posa son fardeau. Et se retira des immensités conquises. Depuis, bien que recroquevillé dans son pré carré, il n'a cessé d'inventer. La télévision, l'informatique, l'énergie nucléaire, les armes les plus perfectionnées, les avions, les fusées…

Les populations naguère conquises et dominées se servirent. De notre puissance, elles tirèrent leur puissance et aussi parfois une incontestable capacité de nuisance. Car certaines d'entre elles nous sont par culture, ou par inculture, résolument hostiles.

Oui, nous sommes fatigués. Nous avons la technologie. Eux aussi. Mais notre technologie n'a plus d'âme. Leur technologie, celle que nous leur avons donnée, est au service d'un désir combatif de revanche. Un jour, Rome, lassée de voire saigner ses légions, fit entrer chez elle les Barbares. Elle en mourut.