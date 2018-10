Chimiothérapie : comment des centaines de malades atteints d’un cancer meurent d’un traitement censé les sauver

Atlantico : Quelle est cette maladie génétique et comment expliquer qu'elle ne soit pas détectée avant que les patients ne commencent une chimiothérapie ?

Stéphane GAYET : La capécitabine (XELODA et génériques) est un agent cytostatique ou anticancéreux. Elle se transforme en 5fluoro-uracile ou 5-FU après activation enzymatique dans notre corps. La capécitabine est donc un précurseur du 5-FU, considérée comme son analogue. Ce médicament de chimiothérapie est largement utilisé dans les cancers solides (pas dans les cancers des cellules sanguines ou immunitaires). Il est en particulier employé dans les formes avancées de cancer gastrique, dans le cancer du côlon et celuidu rectum à un stade déjà avancé ou avec des métastases, ainsi que dans le cancer du sein également à un stade avancé ou avec des métastases.

Tous les médicaments quels qu’ils soient sont interprétés par l’organisme comme toxiques et devant donc être éliminés le plus vite possible. Les deux principales voies d’élimination ou d’inactivation des substances étrangères sont la voie rénale ainsi que la voie hépatique par la bile (ces organes sont des émonctoires). En cas d’insuffisance rénale chronique sévère, les médicaments qui sont normalement éliminés par les reins le sont difficilement et avec beaucoup de retard, d’où une accumulation dans le corps qui peut être dangereuse. C’est la même chose avec les médicaments normalement inactivés par le foie et éliminés par la bile.

Le 5-FU est inactivé par le foie grâce à une enzyme, la dihydropyrimidine déshydrogénase ou DPD, qui est l’enzyme clef de son catabolisme (inactivation). Or, la DPD est présente de façon inégale chez les individus. Certains ont en effet un déficit en DPD : il peut s’agir d’un déficit partiel (jusqu’à 10 % de la population générale) ou même un déficit complet, ce qui est assez rare (il concerne au maximum 0,5 % de la population générale, soit une personne sur 200). En cas de déficit partiel, la toxicité d’une dose donnée de capécitabine ou de 5-FU est augmentée de façon significative ; en cas de déficit complet, elle est tellement accrue que le risque de décès est majeur.

Or, les résumés des caractéristiques du produit (RCP) officiels des médicaments dont la formulation contient de la capécitabine ou du 5-FU ne comportent pas à l’heure actuelle de recommandation explicite concernant la recherche d’un éventuel déficit en DPD chez les patients devant être traités par ces produits. Pourtant, les cas de décès en raison de ce déficit se multiplient aujourd’hui.

On ne peut pas parler véritablement de maladie génétique, mais d’un trouble génétique de la production d’une enzyme. Pourquoi n’est-ce pas une maladie ? Parce qu’en dehors de la prise de capécitabine ou de 5-FU, ce déficit enzymatique n’altère pas la santé des sujets qui ont ce déficit, d’où sa découverte uniquement en cas de cancer traité par chimiothérapie.