Chèque syndical : quand la France insoumise en vient à s’opposer à la moralisation du financement des syndicats

Si vous allez faire un tour au Festival d'Avignon, allez voir la pièce de Loleh Bellon, "De si tendres liens". Rarement les relations entre une mère et sa fille n'auront été évoquées avec autant de profondeur et de délicatesse.

La remarquable exposition organisée au Centre Pompidou le montre: rarement un peintre aura autant que David Hockney su utiliser les techniques les plus modernes et les plus sophistiquées d'expression. Et pourtant ses tableaux ont l'air tout simple et passionnent tous les publics. Chapeau !