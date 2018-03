Opéra de Paris : vraiment, une grande année

OPERA

« LE CHATEAU DE BARBE-BLEUE » DE BELA BARTÓK

ET « LA VOIX HUMAINE » DE FRANCIS POULENC

MISE EN SCÈNE : KRZYSZTOF WARLIKOWSKI

OPERA NATIONAL DE PARIS

JUSQU’AU 11 AVRIL

EN PRIORITÉ

Ce spectacle fait penser à une charade où « mon premier » est Le Château de Barbe Bleue, un opéra de Bela Bartók (écrit en 1911, mais créé seulement en 1918) où Barbe-Bleue n’y est pas le monstrueux Gilles de Rais des Contes de ma Mère l’Oye, mais un idéaliste triste qui amène en son château obscur sa nouvelle fiancée Judith, laquelle, follement éprise, va l’obliger à ouvrir les sept portes secrètes de sa demeure, jusqu’à la dernière, par laquelle elle ira rejoindre, dans une chambre close, les trois précédentes épouses délaissées, abandonnant son prétendant à son éternelle solitude…

« Mon second » est La Voix humaine, une tragédie lyrique que Francis Poulenc composa en 1959 sur le texte de la pièce éponyme de Jean Cocteau: en fait, un monologue, celui d’une femme amoureuse dialoguant au téléphone avec « son » homme qui lui annonce qu’il la quitte.

Et « mon tout » est… l’une des plus harmonieuses et passionnantes soirées d’opéra qui soit !

En raison de la présence dans un même programme de deux œuvres si différentes, cette bonne réponse n’était pas évidente.

Elle était pourtant concevable, car le Château de Barbe-bleue et la Voix Humaine ont, sous leur dissemblance, de vraies correspondances. D’abord, en plus d’être toutes les deux parmi les plus concises du répertoire, elles sont, chacune à leur manière, d’une rare audace musicale. Ensuite, elles mettent en scène, chacune, une héroïne féminine qui, par amour, va aller jusqu’au sacrifice, pour l’une, de sa liberté, pour l’autre, de ses illusions et peut-être même de sa vie. Enfin, elles partagent d’avoir connu des « naissances » mouvementées. Jugé impossible à exécuter par l’Opéra de Budapest, Barbe-bleue dut patienter sept ans dans des cartons avant d’être enfin monté en… Italie. Quant au monologue de La Voix humaine, à sa création à la Comédie Française en 1930, (avant même donc d’être mis en musique par Francis Poulenc), il dut subir l’hostilité des surréalistes qui crièrent au scandale, accusant son auteur, Jean Cocteau, d’avoir retranscrit, dans cette œuvre, une de ses conversations avec son amant Jean Desbordes…

Détecter ces points communs nécessitait toutefois un regard très averti. L’Opéra de Paris a fait appel à celui d’un des enfants terribles de la mise en scène, le polonais Krzisztof Warlikowski .