Les chasseurs : un électorat dispersé et très courtisé par les candidats

Dans cette curieuse campagne électorale, le débat sur les grands enjeux a tardé à se lancer mais il semblerait que nous rentrions enfin dans une phase plus animée. Plusieurs candidats à la présidentielle ou leurs représentants seront ainsi présents au congrès de la Fédération Nationale de la Chasse le 14 mars. Les thématiques liées à la chasse, à la ruralité et à la biodiversité font partie intégrantes de l’offre programmatique des candidats, candidats également soucieux de s’adresser aux 1,2 million de chasseurs qui constituent traditionnellement un électorat assez disputé, la primaire de la droite et du centre en ayant constitué le dernier exemple en date.

En 2007, le vote chasseur s’était dispersé sur différents candidats, Frédéric Nihous ne parvenant pas à fixer cet électorat

Le scrutin présidentiel de 2002 lors duquel Jean Saint-Josse avait obtenu 4,2% des suffrages, soit l’équivalent de 1,2 million de voix, avait constitué le point d’orgue du phénomène du « vote chasseurs ». Depuis, le mouvement Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) a décliné et cet électorat s’est dispersé. En 2007, Frédéric Nihous, son successeur à la tête de CPNT, ne recueillait plus que 420 000 suffrages (1,15%), accusant un déficit de 800 000 voix en cinq ans. Les scrutins intermédiaires locaux n’ont pas davantage souri aux représentants de CPNT, le parti dirigé par Frédéric Nihous ne pouvant aujourd’hui s’appuyer que sur quelques élus issus des élections cantonales ou régionales. Sur la base de ces votes antérieurs, les choix électoraux des chasseurs apparaissent mouvants et composites, l’absence de solidité électorale offrant pour chaque scrutin l’opportunité à différents candidats de s’attacher les voix d’une partie plus ou moins importante de cette cible.

Ainsi, en 2007, Nicolas Sarkozy a obtenu les voix de 26% des chasseurs s’étant déplacés aux urnes, cette moindre performance que dans la population totale s’expliquant notamment par un sur-vote au profit de Jean-Marie Le Pen (16%) et de Philippe de Villiers (5%). Face à ce bloc de droite de 47%, Ségolène Royal a pu compter sur le soutien de seulement 14% des porteurs de fusils, à égalité avec François Bayrou dont l’ancrage rural ne lui a pas permis de percer dans cette catégorie. Frédéric Nihous, quant à lui, ne conserva que 14% de ces voix, soit le même score que l’ensemble des candidats trotskistes, surreprésentés comme l’extrême-droite dans cet électorat chasseur. Les résultats électoraux obtenus dans certains fiefs historiques de CPNT viennent d’ailleurs confirmer cette dispersion de l’électorat chasseur en 2007.

Présidentielle de 2012 : un électorat composite et un sur-vote lepéniste

Le cumul des intentions de vote de l’Ifop (portant sur plus de 30 000 interviews réalisées pendant la campagne de 2012) nous a permis d’identifier vers qui les voix des chasseurs s’étaient portées sachant que, contrairement à 2002 et à 2007, aucun candidat ne s’est présenté comme le représentant de la chasse et le défenseur de la ruralité lors de l’élection présidentielle de 2012. Si l’on raisonne en termes de rapports de force globaux, la gauche dans son ensemble recueille 42,5% des votes auprès des chasseurs contre 43,5% auprès de l’ensemble des votants, quand la droite et l’extrême-droite peuvent s’appuyer sur un score de 54% auprès des chasseurs contre 47% au global. Si la gauche est donc à « son poids » parmi l’électorat chasseur, celui-ci penche néanmoins nettement plus à droite que le corps électoral français, cet écart se faisant notamment au détriment de François Bayrou.

Quand on l’analyse dans le détail, cette spécificité droitière de l’électorat chasseur s’exprime surtout par un sur-vote significatif en faveur de l’extrême-droite. Si en 2007 Jean-Marie Le Pen ne recueillait que 16% du vote des chasseurs (contre 10,5 % au niveau national), sa fille Marine en a obtenu 25%. En récoltant auprès des chasseurs 7 points de plus que son score moyen, la présidente du FN arrive en seconde position, à 3 points seulement de Nicolas Sarkozy et deux points devant François Hollande. On constate donc que si, les votes en faveur de Marine Le Pen ont été plus forts auprès des chasseurs que parmi l’ensemble des inscrits, le score du candidat socialiste a été à l’inverse sensiblement inférieur par rapport à la moyenne où il a recueilli 28% des votes. Jean-Luc Mélenchon a, quant à lui, bénéficié du même soutien auprès des chasseurs (11%) qu’au niveau de l’ensemble du corps électoral, ceci témoignant de l’existence toujours vivace d’un courant communiste et protestataire de gauche dans le monde de la chasse (notamment dans certains terroirs comme la Somme, la Brière ou l’Hérault par exemple). Si la surreprésentation du vote en faveur de Marine Le Pen est visible chez les détenteurs d’un permis de chasse, elle l’est également en milieu rural, où la candidate du FN a recueilli 22% des votes. Pour comprendre qui, de la chasse ou du cadre de vie rural, conditionne d’abord le vote FN, un focus sur les habitants des communes rurales a été effectué. Il permet de constater que c’est auprès des personnes cumulant les deux facteurs que le score de Marine Le Pen est le plus dominant (29 %). Ainsi, en milieu rural, où le vote FN est déjà supérieur à la moyenne, le fait d’être chasseur accroît sensiblement l’inclinaison à effectuer un tel vote.

Contrairement à ce que d’aucuns auraient pu penser, le « vote chasseurs » n’est donc pas homogène et monolithique. Cette hétérogénéité renvoie également à de fortes disparités territoriales. Fortement marqué et ancré dans des cultures et des traditions régionales spécifiques, le monde de la chasse présente une diversité de visages y compris électoralement. Ainsi, comme le montre le tableau suivant, le vote frontiste est très puissant parmi les porteurs de fusils du Nord-Pas-de-Calais, de la Somme et de Haute-Normandie, où l’on chasse surtout le gibier d’eau et où les gros bataillons de chasseurs locaux se recrutent en milieu ouvrier ou populaire. A l’autre extrémité de la France, le sur-vote FN est également spectaculaire en Paca et en Languedoc-Roussillon quand, en revanche, c’est la gauche socialiste qui domine dans les départements du Sud-Ouest, fiefs de CPNT et haut-lieu cynégétique.