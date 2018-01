"Changer la vie, Pour une reconquête démocratique" : le roc Polony...

LIVRE

Changer la vie. Pour une reconquête démocratique

de Natacha Polony

Ed. de L'Observatoire

305 pages

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Changer la vie est le titre du programme du parti socialiste adopté en 1972. C'est aussi, en principe, le but de tout programme politique. Encore faut-il s'entendre sur le sens des mots "qui changent la vie". Dans cet essai, la journaliste Natacha Poliny propose une relecture de 55 mots qui émaillent le discours politique de droite ou de gauche, d' Aliénation à Vertu, en passant par quelques "fondamentaux" comme bien commun, liberté, libéralisme, Démocratie… Elle se livre à une analyse critique de leur sens contemporain, de leur possible dévoiement sous les coups de boutoir du politiquement ou du médiatiquement correct.

Dans le dernier quart du livre, sur le thème de notre capacité à reconquérir nos vies, elle propose 27 petites réflexions sur des verbes d'action comme Aimer, Croire, Douter, Habiter le monde, Rire ou Vivre.

Cet ouvrage se présente comme une aide à la reconquête démocratique de la chose publique, libre des modes ou de la dictature du "prêt à penser".

POINTS FORTS

1- Un essai très bien écrit, qui puise et affiche ses (p)références aux sources de la pensée démocratique : Aristote, Périclès, Thucydide, Tocqueville, Lincoln… et aussi Condorcet, Proudhon, Orwell…

2- Une structure simple en mots clefs, qu'il est possible de parcourir sans ordre. Chaque mot, thème ou concept, contient une argumentation complète qui va de l'étymologie aux textes fondateurs, philosophiques ou politiques. Un avantage quand on lit l'ouvrage dans le désordre, ce qui expose à des redites quand on le lit de façon continue, et dans l'ordre !

3 - Fondatrice du Comité Orwell, qui a vocation à rendre aux journalistes une liberté de pensée qu'elle estime altérée par l'idéologie dominante du libéralisme, Natacha Polony invite à la lecture critique des mots qui émaillent le discours politique.

4- S'il n'est pas question dans ces lignes de délivrer des bons ou mauvais points, certaines analyses m'ont semblé marquantes, en particulier concernant le bien commun, la décroissance, la démocratie, la laïcité, le libéralisme et le libertarisme, le mérite, le multiculturalisme, la responsabilité …

POINTS FAIBLES

1- La pensée politique de Natacha Polony est intéressante en ce sens qu'elle veut débarrasser le discours politique des vérités autoproclamées. Mais la mise en en cause radicale et omniprésente des excès du libéralisme, de ses traductions dans l'exaltation du consumérisme, de l'individualisme, de la mondialisation perturbe un peu la lecture des mots "qui changent la vie".

2- Si le dernier quart du livre propose des réflexions courtes sur les mots qui peuvent composer un projet de société, certaines analyses de la première partie perdent en intérêt ce qu'elle gagnent en longueur. Dit autrement, certaines exégèses pourraient être plus courtes !

3 - Si vous avez le sentiment de jouir à 100% de votre libre arbitre, que l'aliénation n'évoque rien d'autre que les déficiences intellectuelles, de vivre dans le meilleur des mondes possibles, que l'idée même d'un futur "différent" est nuisible, alors, ce livre ne va pas vous plaire...

EN DEUX MOTS