Changement de génération au sommet de l’Etat : la promotion Senghor (celle de Macron) s’apprête à balayer la promotion Voltaire (celle de François Hollande)

Le changement le plus spectaculaire est intervenu avant Noël avec la nomination de Amélie Verdier à la direction du budget. L'une des deux directions, avec celle du trésor, qui gère Bercy. Amélie Verdier va remplacer Denis Morin qui, lui, va se mettre au chaud à la cour des comptes en attendant la retraite. À moins qu'une dernière porte du pouvoir s'ouvre à sa carrière.

Ces changements ne font pas l'ouverture des journaux télévisés, pourtant ils ne sont pas anodins : ils témoignent du fonctionnement d'un système que beaucoup n'hésitent pas à critiquer alors qu'ils en sont des rouages importants.

Denis Morin est déjà un homme de l'ancien régime socialiste.

Cet énarque de 59 ans est issu de la promotion solidarité (ça ne s'invente pas). François Hollande a puisé dedans autant que dans la sienne (promotion Voltaire) pour s'y trouver des fidèles. Denis Morin connaît tous les cadres du parti socialiste, il a travaillé avec Michel Charasse, Pierre Bérégovoy, Martine Aubry et dernièrement avec Marisol Touraine. C'est là que François Hollande l'avait casé avant de lui donner la direction du budget en 2013.

Amélie Verdier, qui le remplace début janvier, appartient à une autre génération avec un parcours sans faute mais qui n'a pas pris le même chemin. Elle a 39 ans, est inspecteur des finances et elle a fait un bout de carrière comme secrétaire générale de l'AP-HP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Avant cela, elle s'était fait les dents dans des cabinets ministériels de Bercy : ceux de Jérôme Cahuzac, de Bernard Cazeneuve et de Pierre Moscovici. Mais Amélie Verdier a une autre caractéristique. Elle a fait l'ENA, dans la promotion Léopold Segar Senghor, où elle a pu copiner avec un certain Emmanuel Macron.

La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron – sacré homme politique de l'année 2016 pour son entrée fracassante dans ce monde – est en train de placer ses pions avec beaucoup d'habileté pour aller plus loin. Sur le terrain, si son mouvement rassemble déjà plus de 100 000 militants, le candidat à l'Élysée cherche surtout des soutiens dans les milieux d'affaires et dans les allées du pouvoir administratif… Ceux sur lesquels il pourra compter en premier, ce sont d'abord les hommes et les femmes qu'il a connus pendant sa scolarité à l'ENA.

Le système est classique. Il est à l'origine de la surpuissance politique et administrative de certaines élites. François Hollande a construit l'essentiel de son pouvoir avec ses camarades de la promotion Voltaire (ou accessoirement la promotion solidarité). Il les a choisis et promus parce qu'il avait confiance. Ces élus ont fait carrière et lui renvoyé l'ascenseur en étant d'une grande loyauté.

Les pions du président, qui appartenaient comme lui à la même classe, sont désormais très connus : Michel Sapin à Bercy, un fidèle parmi les fidèles, Jean-Pierre Jouyet et Pierre-René Lemas alternativement à l'Élysée et à la Caisse des Dépôts, Jean-Marc Janaillac chez Air France… sans parler de Ségolène Royal. Tous sont des Voltaire, issus de la même promotion que François Hollande. Cette promotion de l'année 1980 a peuplé ces deux dernières décennies les paysages politique et économique français. Peut-être pendant de trop nombreuses années.

Comme c'est dans l'air du temps en ce moment, le remplacement des générations est en marche. Pour la bande d'énarques des années 1980 le mouvement vise plutôt la porte de sortie. Une autre est déjà en train de s'installer dans les arcanes du pouvoir.

C'est la promotion Léopold Sedar Senghor, dont le nom a été choisi par les élèves pendant leur weekend d'intégration à l'école d'après cette figure de la politique sénégalaise, poète et premier président du pays. Un signe de changement, peut-être. Toujours est-il que pour beaucoup la promotion Senghor regroupe déjà la génération Macron. La promotion Senghor est sortie des bancs de l'École Nationale d'Administration en 2004. Ils ont donc dix ans d'expérience au compteur et certains sont déjà installés bien au chaud.

C'est une promotion qui, comme les précédentes, a emprunté les chemins de la banque – comme l'avaient fait Emmanuel Macron ou Sébastien Proto chez Rothschild –, les chemins l'entreprise ou ceux des cabinets ministériels. Par pragmatisme peut-être.

Il y a évidemment Amélie Verdier qui prend la direction du budget, Gaspard Gantzer, qui a officié auprès de François Hollande en tant que conseiller en communication. Mais aussi Boris Vallaud, le mari de Najat Vallaud Belkacem, qui a travaillé dans les cabinets d'Arnaud Montebourg et de François Hollande ou encore Mathias Vicherat, qui attend son heure au cabinet de la maire de Paris. Et, bien sûr, Emmanuel Macron. Passé de banquier à secrétaire général adjoint, puis à ministre de l'Économie en attendant de conquérir le poste suprême de la République. L'entourage proche d'Emmanuel Macron est déjà composé d'hommes et de femmes qui ont abandonné les perspectives de carrières brillantes.