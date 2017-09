A chacun son média : de quel mal français les projets de la France Insoumise et de La République en Marche sont-ils le symptôme ?

Dominique Wolton : Tout ces médias prétendument indépendants sont une véritable perversion du principe de liberté d'information. Ce ne sont évidemment que des acteurs politiques qui n'étant pas contents des médias officiels créent leurs propres médias. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, me direz-vous. Et ils ont, en plus, l'outrecuidance de présenter cela comme un progrès de la liberté ! Bien sûr, si on est interrogé par des militants et par des amis, il n'y a pas de contradiction et tout est plus simple.

Attention ! Cela ne veut pas dire pour autant que la presse « normale » fasse son travail. Cela veut dire que de toute façon, qu'aujourd'hui, quand on pense dans un média, on ne tolère aucune contradiction. Et l'idée de créer des médias soit-disant libres mais en fait à la solde d'une vision politique du monde a pu prospérer parce qu'on a laissé prospérer une idée dangereuse depuis 20 ans selon laquelle les réseaux sociaux sont la quintessence de la démocratie parce que chacun peut s'exprimer librement sans l'intermédiaire des journalistes.

Et cette idée pernicieuse qui consiste à croire qu'en définitive les journalistes sont des intermédiaires dangereux et inutile n'est même pas contrecarrée par les journalistes eux-mêmes qui n'ont jamais eu le courage de la combattre. Ils ont encouragé ces médias dits « libres » eux aussi, laissant prospérer l'idée que tout le monde peut faire son propre média. Il n'y a pas que les journalistes qui soient responsables, on l'entend partout. Mais ils auraient dû dire qu'en effet on peut critiquer la presse, et il y a de quoi critiquer, mais qu'informer c'est un métier qui demande des compétences professionnelles et n'a rien à voir avec la logique d'expression qui domine sur les réseaux. Rien à voir du tout.

L'expression n'est pas l'information. L'idéologie n'est pas l'information. Cette erreur est mondiale, touche toute la planète. Et la dernière preuve de ceci est que les journalistes n'ont même pas compris qu'en ne défendant pas leur métier ils ont conforté l'idée qu'ils sont inutiles. Et quand des hommes politiques tels que Roselyne Bachelot, Jean-Pierre Raffarin ou d'autres décident de s'autoproclamer journalistes, je suis stupéfait de voir qu'aucun syndicat de journaliste ne s'en plaigne. Ce n'est pas parce qu'on a été politique que l'on peut devenir journaliste, enfin ! Sinon pourquoi ne pas prendre un ouvrier ? C'est une trahison grave des valeurs journalistiques. Nous vivons la perversion dominante de la logique d'expression qui domine sur internet et que personne ne se risque à critiquer sous prétexte d'apparaître comme vieux et conservateur.