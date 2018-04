La CFDT détient-elle encore la clé des réformes à la française ?

Ce qui se joue entre le gouvernement et la CFDT sur l’affaire de la SNCF n’est pas anodin, et c’est peut-être même le cœur du volet social que l’on peut lire dans ce dossier épineux. La suite des événements donnera une bonne indication sur la conception « sociale » du macronisme et méritera d’être suivi avec attention de ce simple point de vue.

Un employeur peu enclin au dialogue social

En tant qu’employeur final de la SNCF, ni Emmanuel Macron, ni Edouard Philippe, ni Elisabeth Borne ne brillent par leur sens aigu du dialogue avec les partenaires sociaux.

On peut être un patron ou un actionnaire décidé à réformer une entreprise sans agiter systématiquement tous les chiffons rouges qui font hurler les représentants syndicaux.

Dans le cas de la SNCF, on peut s’interroger sur l’ambition réformatrice du gouvernement (qui ne propose pas de fermeture de lignes ni même une privatisation). En revanche, son inexpérience en matière de négociation saute aux yeux. Elle éclate au grand jour quand Elisabeth Borne réserve à la presse des annonces qu’elle aurait dû faire de longue date aux syndicats. Elle éclate plus encore lorsque c’est Benjamin Griveaux qui répond aux syndicats excédés:

« On ne choisit pas son interlocuteur, le meilleur moyen pour discuter, ça n’est pas de quitter la table et de claquer la porte, a déclaré M. Griveaux lors du compte rendu du conseil des ministres. C’est en s’asseyant autour de la table qu’on arrive à avancer et les discussions se feront avec Mme Elisabeth Borne, ministre des transports en charge du dossier. »

Le gouvernement est rigide. Si l’on se souvient qu’une grande partie de la tension à la SNCF vient de son absence d’engagement sur la reprise de la dette et sur le contenu de la future convention collective qui remplacera de fait le statut des cheminots, on mesurera combien son inexpérience en matière de négociation coûte cher aux usagers de la SNCF. Avec une meilleure prise en compte des demandes compréhensibles voire légitimes des syndicats, on serait loin du blocage actuel. Et le gouvernement serait probablement en capacité de faire passer sans heurt une réforme bien plus profonde que celle qui est programmée aujourd’hui.

Une instrumentalisation politique des cheminots par Macron?

Ceux qui préfèrent penser que la politique est affaire d’intention cachée avant d’être une affaire d’incompétence soutiennent que ces blocages sont orchestrés par Emmanuel Macron. Le Président aurait intérêt à montrer la détermination du gouvernement face aux syndicats pour plaire à l’opinion. La grève profiterait à la popularité d’un Macron affaibli notamment par la mauvaise tournure des événements à Notre-Dame-des-Landes.

Il n’est pas bien sûr que le raisonnement tienne la route. En revanche, il est de plus en plus visible qu’Emmanuel Macron accorde peu d’importance au dialogue social en général, et à ses relations avec les organisations syndicales de salariés en particulier. L’indifférence qu’il manifeste vis-à-vis de Laurent Berger, le secrétaire général de la SNCF, en est le meilleur signe. Alors que ce dernier était le partenaire privilégié et parfois exclusif de François Hollande, il semble superbement ignoré par l’actuel président de la République.