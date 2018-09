Ceux qui ont des enfants et les autres… ces différentiels de natalité qui se cachent derrière la baisse des naissances en France

Le chef de l'Etat compte sur la nomination des nouveaux ministres pour consolider son repositionnement politique et retrouver le rythme des réformes.

La situation du continent africain est souvent analysée à travers un prisme qui provoque un décalage entre perception et réalité.

Alors que les tensions sont vives entre les Etats-Uns et l'Iran, le Mossad aurait contribué à aider trois pays européens, dont la France, à déjouer un attentat contre des opposants iraniens.

Le bridge séduit de plus en plus de joueurs à travers l'Hexagone.

L’affaire du Levothyrox avait révélé la surdité et même le mépris du corps médical et des autorités sanitaires pour la parole des patients. Il fallut un long combat pour obtenir un infléchissement des pouvoirs publics. Un rapport commandé par la ministre fait le point sur ce dossier.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un "élève de CM2", impulsif et accro à Twitter : l'un des journalistes du Watergate dresse un portrait accablant de Trump

Bénin : Les députés abrogent la loi portant statut des magistrats et leur restaurent le droit de grève

En savoir plus

Concernant la France métropolitaine, le nombre de femmes en âge de procréer devrait se réduire encore un peu les prochaines années avant ensuite de ré-augmenter lorsque les générations plus nombreuses nées dans les années 2000 commenceront à avoir des enfants, conduisant potentiellement à une évolution à la hausse du nombre de naissances dans quelques années. Cependant, le niveau de fécondité étant actuellement à la baisse, on ne sait pas jusqu’où il va descendre, ce qui est plutôt un facteur de réduction du nombre de naissances. Par ailleurs, la poursuite d’une immigration internationale est un facteur conduisant à la hausse des naissances. Il s’ensuit que le passage sous le point bas des 711 000 naissances de 1994 ne pourrait avoir lieu que si la fécondité continuait de diminuer (qui est, rappelons-le, la tendance structurelle actuelle), sinon, elle devrait rester au-dessus de cette barre.

Projeter des volumes totaux de naissances relève de la gageure, comme en témoigne les projections de l’Insee qui s’avèrent toujours, a posteriori, assez éloignées du nombre de naissances qui ont effectivement eu lieu l’année projetée. En effet, l’évolution des naissances est dépendante de trois facteurs : - le nombre de femmes en âge de procréer, une donnée disponible à 15 ans, les femmes concernées étant déjà nées, - les niveaux de fécondité et d’immigration, tous les deux imprévisibles, variant d’une année à l’autre en fonction de facteurs structurels (évolution des mentalités) et conjoncturels (économie, politique).

Par effet structurel, le volume de naissances de parents étrangers est appelé à continuer d’augmenter, sauf si la fécondité venait à s’y réduire drastiquement ou si, scénario peu probable, le solde migratoire pour les étrangers devenait négatif. Par contre, concernant les naissances de deux parents français, l’évolution est beaucoup moins prévisible, tout dépendra des niveaux de fécondité constatés les prochaines années. Si la fécondité continue de diminuer, la tendance baissière devrait se poursuivre pendant un certain temps. Par contre, une remontée de la fécondité au niveau de 2010 pourrait conduire à une légère hausse des naissances de deux parents français. Donc, à court terme, la convergence est possible, mais guère probable.

Le différentiel constaté ne s’est pas accentué par rapport aux années précédentes, puisque les évolutions sont à peu près les mêmes pour les trois grandes catégories déterminées par l’Insee : chute des naissances de deux parents français (effet combiné de la structure par âge vieillie et de la réduction de la fécondité), baisse des naissances « un parent français, un parent étranger » et légère hausse des naissances de deux parents étrangers.

Cette évolution est assez logique. La baisse de la fécondité touche toutes les catégories de population, mais la structure par âge beaucoup plus jeune de la population étrangère et la poursuite de l’immigration sont à l’origine de la légère progression des naissances de deux parents étrangers.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres