Cette droite sans but, sans boussole et sans véhicule

Emmanuel Macron peut se réjouir. La droite n'est pas près de lui causer des maux de tête. Une partie est au gouvernement, sous la conduite du Premier Ministre Edouard Philippe et elle attire dans son sillage un certain nombre de hauts fonctionnaires et d'autres personnalités qui ont servi Sarkozy, qui auraient servi Fillon et qui jugent que le pays a mieux à faire que d'attendre un hypothétique recollage du vase brisé des Républicains; elle est aussi aidée par les Constructifs de l'Assemblée. Edouard Philippe a donné cette fin de semaine une interview au journal du dimanche, fournie, qui doit prouver aux Français mais, surtout, aux électeurs des Républicains, de manière subliminale, qu'on est dans la continuité, gagnante cette fois, du sarkozysme: commencer par la réforme du code du travail, ce n'est pas anodin.

Macron, un Sarkozy destiné à réussir?

Une autre partie des Républicains rassemble - si l'on peut dire - tous ceux qui portent le deuil du juppéisme et sont persuadés que la droite a perdu de ne pas occuper le terrain du centre à la place d'Emmanuel Macron. Leur instinct politique leur dit que la droite sera totalement aspirée et devra se soumettre au nouveau président, même si elle se contente d'être constructive, sans le rejoindre. Effectivement, un Xavier Bertrand ou une Valérie Pécresse n'ont pas grand-chose qui les sépare d'Emmanuel Macron sur le plan programmatique mais ils n'ont pas franchi le pas du ralliement et font le pari de l'usure du pouvoir pour notre si jeune président. Pour autant, ils ne franchissent pas un autre ruisseau non plus, celui de la candidature à la présidence des Républicains. Ont-ils peur de ne pas pouvoir recueillir les suffrages d'un mouvement qui, les primaires l'a montré, est beaucoup plus à droite que ses dirigeants? Du coup, ils laissent le champ libre à celui qu'ils détestent encore plus pour son côté "mauvais camarade" que pour ses idées, Laurent Wauquiez. Le président de la Région Rhône-Alpes a donc eu le champ libre pour annoncer et marteler sa candidature, ces derniers jours.

A première vue, la route est tracée pour que Laurent Wauquiez emporte la présidence du parti. Les menaces de sécession des uns ou des autres? Comment se laisser impressionner par des personnalités qui n'ont franchi ni le pas du ralliement à Macron ni celui de la candidature à la présidence du parti? Le risque de droitisation, épouvantail des média? Wauqiez pense qu'il s'en tirera en refaisant du Sarkozy: un coup à droite, voire très à droite puis un coup au centre. Cette fin de semaine, il a prononcé un discours résolument anti-Macron tout en bénéficiant du ralliement de Virginie Calmels, proche d'Alain Juppé. Wauquiez pense qu'il peut se moquer de la dispersion des troupes (des bouts des Républicains se sont rassemblés ces derniers jours à trois ou quatre endroits différents en France) car l'opinion de droite, avec une base de militants solides, joue en sa faveur, comme elle a joué en faveur de François Fillon. Et lui saura quoi en faire. Il fait le pari que sa victoire permettra ensuite d'agir comme un aimant sur une partie des électeurs du Front National.