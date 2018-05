Cette curieuse indifférence autour des informations sur Emmanuel Macron, président financé par les riches

Atlantico : ​Echanges de SMS révélés par le Canard enchaîné à propos de l'ISF 2018, le putsch du CAC 40 selon Aude Lancelin, révélations de Médiapart concernant les remises faites à En Marche pendant la campagne présidentielle, les accusations envers un Emmanuel Macron "président des riches" se succèdent, mais ne semblent pas toucher l'opinion. Faut-il voir ici une situation dont les Français se doutaient et qui ne les affectent pas ? La prime à l'efficacité dans la réforme permet-elle cette forme de tolérance de l'électorat ?

Christophe Bouillaud : Dans un cas très général, il faut bien se rendre compte que toutes les accusations portées sur la probité, l’indépendance, les connivences d’un homme ou d’une femme politique portent peu en réalité sur l’opinion publique, car leur réception par le grand public se trouve très largement filtrée par les convictions différenciées de ce dernier au sujet de l’homme ou de la femme politique en question. Ses partisans y verront presque toujours un complot de forces obscures contre leur champion, ses opposants une confirmation de tout ce qu’ils pensaient déjà de mal de ce dernier. En l’espèce, toutes les accusations en question portées contre Emmanuel Macron portent sur sa proximité avec les milieux d’affaire de notre pays. Cela ne fait en fait que confirmer ce que nulle personne sensée ne peut décemment ignorer vu les éléments déjà rendus publics de longue date de la carrière d’Emmanuel Macron. Il a tout de même été banquier d’affaires chez Rothschild et pas vraiment délégué syndical à la Poste. Le MEDEF ne semble pas trop mécontent de son élection à la Présidence. De fait, les électeurs qui sont pour que les idées des entrepreneurs gouvernent le pays ne seront pas surpris de ces accointances avec les milieux d’affaires, ni non plus ceux qui sont contre cette délégation des affaires de la France aux idées de ces derniers. On peut appeler cela du côté de ses partisans une prime à l’efficacité de la réforme, mais j’y verrai plus simplement un ordonnancement logique des opinions en fonction des valeurs et des croyances des électeurs, pour ou contre la prééminence de la vision libérale des entrepreneurs sur les politiques publiques.

Emmanuel Macron a par ailleurs avoué en quelque sorte savoir à l’occasion se placer en dehors des clous lors de son récent discours aux étudiants d’une université américaine. Il leur a dit en effet qu’il ne fallait pas obéir aux règles établies pour avoir du succès dans la vie. C’est l’idée de l’innovation, ou de la disruption, qui constitue désormais un classique du discours macronien. Comme le montrent à l’envi les sociologues et historiens, c’est aussi typiquement l’attitude de l’aristocrate face à la vie. La supériorité naturelle de ce dernier sur les humains ordinaires s’exprime par le refus de se plier aux normes valables pour le commun des mortels – ce qui ne veut pas dire d’ailleurs que les aristocrates ne doivent pas se plier à d’autres règles spécifiques, celles du courage ou de l’honneur par exemple. En l’occurrence, Macron pour parvenir au pouvoir a été sans aucun doute possible désormais le Brutus de son César, ce bien naïf de François Hollande, il a transgressé ainsi la règle de décence qui prescrit le respect envers celui qui vous a promu. Mais, comme Brutus, il l’a fait au nom du salut même de la Res Publica. Ce fait devrait être désormais évident pour tout le monde, vu la rancœur affichée ces derniers jours du dit Hollande à l’occasion de la sortie de son livre de mémoires, Les leçons du pouvoir. La thèse du complot de F. Hollande pour se trouver un héritier en la personne d’E. Macron a perdu désormais toute réalité. Donc ce ne sont pas les accusations portées contre Emmanuel Macron actuellement qui vont changer en quoi que ce soit le jugement qua les Français un peu informés porteront sur lui. Quant aux autres...