“Cette campagne sent mauvais” : quand François Hollande doute de l’intelligence des Français sans penser une seconde aux liens avec son propre bilan

Atlantico : Dans une interview dispensée au Point, François Hollande dit que "cette campagne sent mauvais et déplore que "« l’émotion » et les dynamiques de campagne semblent avoir pris le pas sur la « raison » et le fond" en faisant référence notamment à la montée des intentions de vote en faveur des candidats "de rupture".

Pascal Neveu : Un rappel du fonctionnement cérébral et psychique me semble indispensable afin de comprendre ce qui se joue actuellement.

Nous réagissons et adaptons nos comportements face à un environnement au sein duquel nous nous développons, via une interface extérieur/intérieur. Nos 5 sens (odorat, ouïe, goût, toucher et vue) captent le monde extérieur et adressent à notre cerveau, via une voie nerveuse spécifique, des informations et des ressentis multiples (plaisir/déplaisir, confiance/peur…), qui vont ensuite être traités par notre monde intérieur : notre cerveau qui est, en quelque sorte notre disque dur interne, mémoire vive de notre vécu conscient et inconscient.

C’est, suite à ce traitement de « données » que, via une autre voie nerveuse, nous allons réagir par une attitude, un geste, un comportement, une expression émotionnelle…

Très schématiquement, notre psychisme va, consciemment et inconsciemment faire interagir, dialoguer nos ressentis et nos émotions actuels avec ceux du passé. Ce passé est bien évidemment très fortement chargé par l’histoire de notre développement.

Notre psychisme, à la mémoire sensorielle/émotionnelle infinie, revisite notre vie depuis la mémoire intra-utérine, à notre âge actuel, en passant par notre naissance, notre adaptation dans un environnement bien avant que notre Moi ne soit conscientisé. Mais il retrouve surtout des traces d’angoisses profondes, de fantasmes, de désirs, de pulsions, de manques, mais aussi de réussites, de conquêtes ou échecs, de quiétudes ou inquiétudes… celles propres à l’enfance, aux liens parentaux, fraternels et amicaux…, finalement partout où nous nous sommes-nous développés. Une véritable bibliothèque de traces conscientes et inconscientes, d’événements et d’émotions refoulés, des souvenirs joyeux ou malheureux, inquiétants ou rassurants…

L’homme conserve son cerveau reptilien, sa mémoire émotionnelle, son quotient émotionnel.

Vous le comprenez, vivre et se développer dans un environnement, penser et construire sa vie… n’est pas qu’une question de quotient intellectuel mais fait appel aux émotions. C’est même l’émotion qui l’emporte sur la « raison ».

D’ailleurs le neuromarketing maîtrise depuis des années comment stimuler notre cerveau afin d’orienter notre esprit et donc nos actes et comportements... car nous réagissons face à des stimuli multiples, sans en avoir conscience (couleurs, formes, musiques, lumière…).

La publicité s’en inspire en jouant sur la création d’un conflit psychique inconscient et la présentation de la solution apaisante, orientant donc notre pensée et notre agir… comme par exemple la main qui choisira le bulletin qui nous semblera apaisant.