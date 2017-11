Cette bombe démographique passée inaperçue et qui se cache pourtant au coeur de notre perception de la démographie française

Atlantico : Suite à la publication d'un "cri d'alarme pour la planète" soutenu par 15 000 scientifiques, la question de la décroissance démographique, par le biais d'une pression à la baisse de la natalité a pu être évoquée. En quoi une telle perspective, pour l'occident, pourrait-elle aboutir à son propre effacement ?

Laurent Chalard : La question du surpeuplement de la planète a occupé le devant de la scène internationale entre les années 1960 et les années 1980, du fait d’une croissance démographique mondiale, qui semblait alors exponentielle et paraissait consécutivement beaucoup trop rapide par rapport aux perspectives envisagées de progression des ressources alimentaires de la Terre. C’est l’époque du triomphe des idées néo-malthusiennes, avec l’ouvrage catastrophiste de Paul R. Ehrlich paru en 1968, intitulé la bombe démographique (The Population Bomb en anglais), qui prédisait la famine de masse pour les années 1980.

Dans ce contexte, une politique malthusienne de limitation des naissances fut prônée par les organismes internationaux et largement suivie par les pays pauvres (par exemple, la politique de l’enfant unique en Chine).

Cependant, dans les décennies suivantes, la situation va évoluer. D’un côté, sur le plan alimentaire, la Révolution Verte des années 1970-80 dans les pays du Tiers-Monde conduisit à une très forte augmentation des rendements agricoles, grâce à une meilleure rationalisation de la production, à la mécanisation et à l’apport des engrais. D’un autre côté, sur le plan démographique, une forte décélération de la croissance de la population est constatée dans les années 1980-2000, consécutive d’une diminution quasi généralisée de la natalité. Ces deux évolutions ont contribué à revoir respectivement à la hausse, les ressources alimentaires mobilisables à l’échelle de la planète, et fortement à la baisse, les projections démographiques, éloignant le spectre du surpeuplement, qui va disparaître progressivement des grands enjeux du débat public international. Au début des années 2000, Malthus semblait définitivement échec et mat !

Néanmoins, les choses ont changé ces dernières années. L’émergence d’un nouveau catastrophisme, climatique cette fois-ci, fait ressurgir la peur du surpeuplement, puisque l’augmentation du nombre d’êtres humains est un des facteurs potentiels du réchauffement d’origine anthropique de la planète, dans un contexte de poursuite annoncée de la croissance démographique mondiale dans les prochaines décennies, du fait des effets de vitesse acquise (de jeunes générations pléthoriques alors que les générations âgées demeurent encore relativement peu nombreuses en-dehors des pays occidentaux) et de la progression de l’espérance de vie.

En conséquence, certains écologistes prônent, de nouveau, l’adoption d’une politique néo-malthusienne, reposant sur une baisse drastique de la natalité partout dans le monde. Or, cette prise de position est problématique, car, en 2017, de nombreux pays, dont la quasi-totalité de ceux occidentaux, mais aussi des Etats d’Asie Orientale, connaissent une dénatalité importante, qui est éventuellement susceptible de menacer leur niveau de développement économique, leur posant des problèmes pour le financement des retraites ou leurs besoins de main d’œuvre... Donc, ce n’est pas en adoptant une idéologie néo-malthusienne en Occident que l’on va pouvoir faire remonter les niveaux de fécondité dans ces pays à des niveaux plus soutenables, c’est-à-dire proches du seuil de remplacement des générations.