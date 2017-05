Cette bataille remportée par Marine Le Pen lors du débat d’entre-deux-tours malgré le naufrage absolu de sa prestation sur le terrain de la crédibilité gouvernementale

Atlantico : Si la prestation de Marine Le Pen durant le débat d'entre deux tours a été largement présenté comme défavorable à la candidate Front national, notamment sur la question de sa crédibilité gouvernementale, ne peut-on pas considérer que la candidate est parvenue, peut être à son insu, à instaurer un climat de défiance, de soupçon, au sein du débat (notamment sur son accusation portée à l'endroit d'Emmanuel Macron à propos d'un compte offshore aux Bahamas), qui sape les bases de la démocratie elle-même, et dont elle pourrait tenter de tirer profit à plus long terme ?

Olivier de France : Cela correspond à un moment de l'histoire, à un moment de démocratie libérale où elle surf sur des instincts qui sont déjà là. Si vous regardez les débats d'il y a 30 ans ou 40 ans, la qualité était un peu meilleure. La qualité rhétorique et des discours étaient meilleurs. Par nature les campagnes présidentielles attisent les tensions. On peut espérer qu'on n'ira pas plus bas mais rien n'est moins sûr. Nous sommes dans une conjoncture où tout le monde a un peu moins de patience pour écouter les opinions d'autrui. Cela ne sert à rien d'essayer de stigmatiser les politiques, on a ceux que l'on mérite. Ils ne sont pas là par hasard Macron et Le Pen, c'est parce que les Français les ont porté au second tour Aujourd'hui, on a l'impression que la seule manière de se faire entendre c'est de crier. L'ennui, c'est que c'est une fuite en avant. Plus les gens font du bruit, plus il faut crier et plus on crie, plus l'on fait du bruit.

En jetant une accusation on se dit que l'effet de l'accusation sera plus important que le fait que son opposant prenne le temps d'essayer de la démonter. On ne prend plus le temps d'avoir un discours rationnel qui, par nécessité prend du temps. Aujourd'hui on parle un peu moins à la raison critique des gens car on se donne moins le temps et les possibilités de réfléchir aux choses.

Cette démarche est plus intéressante électoralement parlant car nous sommes dans un contexte où les gens ont une vraie volonté de dégagisme. Marine Le Pen brosse les gens dans le sens du poil car ces derniers sont déjà dans cet état d'esprit de faire un doigt d'honneur au système. Les gens vont entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et plutôt que d'essayer de construire quelque chose, on va participer à la destruction de la parole politique.

J'ai l'impression que Marine Le Pen a franchi un seuil dans le débat de l'entre-deux tours. Même de la part de son propre camp un discours destructeur qui ne construit rien n'est pas un discours qui peut la porter à la présidence, c'est un discours qui peut la porter au second tour ou faire d'elle la tête de proue de l'opposition. Mais ce n'est pas un discours qui lui permettra d'être présidente. Elle n'a rien construit, elle n'a fait que détruire.

Dans le système français de l'élection à deux tours, ce n'est pas la même chose que dans le système américain. Trump avec cette logique pouvait tirer les marrons du feu. Marine Le Pen à force de tirer à boulet rouge sur n'importe quel responsable politique qui tend à essayer de construire quelque chose va finir soit par décrédibiliser complètement la parole politique, soit par se voir opposer un refus de cette parole portée.