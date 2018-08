Ces super bactéries qui résistent de plus en plus aux désinfectants pour les mains dans les hôpitaux

Atlantico : Une nouvelle étude publiée mercredi dans Science Translational Medicine suggère que certaines bactéries disséminées dans les hôpitaux commencent à lutter contre les désinfectants à base d’alcool. En clair, les désinfectants pour les mains deviennent moins efficaces contre certaines superbactéries hospitalières. Comment expliquez-vous cette perte d'efficacité ? Est-ce uniquement dû aux produits utilisés ou un certain manque de rigueur hygiénique de la part du personnel hospitalier peut-il être mis en cause ?

Stéphane Gayet : Les agents infectieux responsables des infections liées aux soins (ILS) dans les hôpitaux et les cliniques (infections dites nosocomiales : nosocomium est un mot latin qui signifie l'hôpital) sont pour plus de 85 % des cas des bactéries. Les bactéries sont les êtres vivants les plus nombreux (en individus) et les plus abondants (en masse) dans le monde. Le nombre estimé d'espèces bactériennes différentes est au minimum de plusieurs milliers et très probablement au moins dix fois plus.

Mais les bactéries qui peuvent infecter l'homme sont relativement très rares parmi l'immense biodiversité bactérienne. Un peu plus d'une centaine d'espèces différentes de bactéries sont connues pour être des pathogènes pour le corps humain. Ces bactéries dites pathogènes ou plutôt potentiellement pathogènes pour l'homme sont ainsi des exceptions au sein du monde bactérien. Il s'agit d'espèces qui sont déjà adaptées au corps humain (température centrale de 37 °C, température périphérique moyenne proche de 30°C, tissus vivants de type animal, système complexe de défense immunitaire). Il ne s'agit pas de bactéries de l'environnement (sol, eau, végétaux, animaux, surfaces, objets), mais des bactéries qui se trouvent déjà sur le corps humain. Leur réservoir est humain, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est une règle générale, qui a toutefois quelques exceptions (légionelles, bacilles pyocyaniques, tétanos, leptospires…).

Cette règle du réservoir humain est encore plus vraie en milieu hospitalier. La seule semi-exception est le cas du bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa). Cette bactérie vit dans l'eau du réseau de distribution et colonise toute eau stagnante, mais elle est de plus présente de façon inconstante dans le microbiote colique de l'homme. Il faut donc retenir que les réservoirs de bactéries pathogènes pour les patients en milieu hospitalier sont les patients eux-mêmes, tous les membres du personnel médical, paramédical et hôtelier, et sans oublier les intervenants extérieurs aux services de soins (visiteurs, aidants, membres du personnel médico-technique…). C'est principalement par leurs mains que les individus contaminent les patients ou les objets que ceux-ci touchent à longueur de journée.

Le professeur Franz Daschner, médecin germanique et spécialiste d'hygiène hospitalière à Fribourg-en-Brisgau, a été l'un des premiers à affirmer qu'il était inutile de désinfecter le sol, les murs et toutes les surfaces non en contact fréquent et étroit avec le patient. Sans parler de la soi-disant désinfection de l'air qui est une chimère sans intérêt. On sait aujourd'hui que, non seulement toutes ces désinfections sont inutiles, mais qu'elles sont de surcroît toxiques. Pourtant, on continue à désinfecter largement les surfaces dans les hôpitaux et les cliniques, car cette pratique rassure tout le monde. C'est insensé, mais c'est ainsi.

En réalité, l'essentiel du danger bactérien se trouve sur les mains, les poignets et un peu les avant-bras de tout le personnel, des patients et des intervenants extérieurs. Ainsi, c'est donc sur l'hygiène des mains et des poignets qu'il faut faire porter la plus grande partie des efforts en hygiène hospitalière. L'hygiène des mains est un concept qui comprend d'autres mesures que le seul lavage ou la seule désinfection des mains : ongles coupés à raz, interdiction du vernis et des faux ongles, manches courtes ou trois-quarts et absence de bijoux.

Pendant longtemps, l'élimination des bactéries et virus des mains a reposé sur le lavage des mains et poignets à l'eau, avec une solution lavante à rincer. Il faut d'abord se mouiller les mains et poignets, prendre une ou deux doses de solution lavante, se les masser de façon aussi exhaustive que possible et pendant au moins 20 à 30 secondes, se les rincer à l'eau du réseau abondamment (5 à 10 secondes) et enfin se les sécher avec des feuilles d'essuie-main à usage unique, avec lesquelles on referme le robinet s'il est non automatique. Il s'agit là de la technique dite de lavage simple des mains. Elle utilise une solution lavante douce (non antiseptique) et demande en tout au minimum une minute. Cette technique ne détruit pas les bactéries ni les virus, mais elle les élimine avec l'eau de rinçage. La technique dite de lavage antiseptique des mains utilise quant à elle une solution lavante antiseptique (c'est-à-dire désinfectante). Le massage des mains et des poignets est cette fois plus long, car il doit attendre le délai d'action antiseptique (au moins 30 à 45 secondes). Le rinçage est plus exigeant, car le produit est irritant (risque de dermite). Cette deuxième technique détruit une bonne partie des bactéries et virus et demande en tout au minimum une minute et demie.

Ces deux techniques ont été longtemps les seules utilisables, mais elles sont tout de même assez surréalistes : jusqu'à une minute et demie et de surcroît avec un risque réel d'irritation. Elles nécessitent de plus un lavabo et que l'on se tienne devant lui. Quand on réalise qu'une infirmière dans un service de médecine et a fortiori de réanimation doit (devrait) effectuer – étant donné sa charge de travail – au grand minimum 40 à 60 lavages de mains dans une période de travail de 7 heures et demie, cela fait environ une heure passée uniquement à cet acte qui ne soigne pas. Inutile de dire que c'est de la pure utopie.

Heureusement, à la fin des années 1980, le premier produit hydro-alcoolique (PHA) pour la désinfection des mains est apparu (STERILLIUM, produit issu du laboratoire BODE qui est allemand) : plus de mouillage des mains ni des poignets, plus de rinçage, plus de séchage et de surcroît une meilleure tolérance. Ce premier PHA était une solution (SHA) et il a reçu un accueil très mitigé au sein de la communauté des hygiénistes hospitaliers. Mais il s'est néanmoins imposé en quelques années et a même fait florès, à tel point que de nombreux produits concurrents ont vu le jour et se sont répandus rapidement. Car les PHA permettent de se désinfecter les mains en à peine 30 secondes, sans lavabo et tout en marchant. De plus, leur efficacité est très bonne sur les bactéries et les virus. Il faut reconnaître qu'ils ont produit une vraie révolution dans la prévention des infections liées aux soins. Comme leur nom (produits hydro-alcooliques) l'indique, la formulation chimique des PHA comporte avant tout de l'alcool.