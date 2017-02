Ces signaux faibles (mais bien parlants) qui montrent que le plafond de verre de Marine Le Pen est en train de se fissurer

Atlantico : Cela fait plusieurs sondages que l'on voit que Marine Le Pen progresse dans les intentions de vote. Comment expliquer cette progression constante ?

Guillaume Caline : Dans la dernière enquête réalisée en fin de semaine dernière, Marine Le Pen est à 27% dans les intentions de vote. C'est une légère progression par rapport à la précédente enquête en date d'il y a un mois. Ce que l'on remarque surtout c'est la constance du vote en faveur de Marine Le Pen depuis un an. C'est la candidate dont l'électorat semble le plus stable. Dans une campagne mouvementée avec beaucoup de surprises, c'est un peu la seule constante. Finalement Marine Le Pen, à peu près dans toutes les enquêtes que l'on a réalisé était crédités à un niveau à peu près égal de 25% d'intentions de vote voir un peu plus.

C'est plus cette constance qui est surprenante et qui est le constat marquant de cette campagne. Cette tendance et cette position de leader dans les intentions de vote s'explique par plusieurs raisons

D'abord une forte critique de l'ensemble des hommes et des femmes politique. La critique et le bilan du camp joue en sa faveur ainsi que la critique des autres candidats. Sans parler du feuilleton des affaires qui sortent en ce moment sur François Fillon. Tout cela peut permettre d'expliquer cette progression dans les sondages.

Est-elle en train de briser ce fameux "plafond de verre" ?

C'est certain qu'elle est là à un niveau très élevé avec 27% dans les intentions de vote. Il y a cinq ans elle était aux alentours de 18% ce qui faisait un électorat de 6.4 millions de personnes. Aux régionales de 2015, le Front National fait 27% mais avec un taux de participation beaucoup plus faible (50%) soit approximativement six millions de voix au premier tour et de 6.8 millions au deuxième tour. Là un des facteur qui va nous permettre de savoir si Marine Le Pen fera un score élevé au deuxième tour, vu qu'il est presque sûr qu'elle y parvienne, c'est évidemment le taux de participation.

Avec un taux de participation faible elle peut espérer faire un score assez élevé en pourcentages. Ce qui est inédit et ce que révèle notre enquête c'est que l'intérêt des Français pour ce scrutin présidentiel recule au fur et à mesure que l'échéance approche. Aujourd'hui, 67% des Français se disent intéressés alors qu'au moins de novembre ils étaient à 84%. Cela peut évidemment jouer en faveur de Marine Le Pen et rien ne dit que le sursaut du deuxième tour soit le même qu'en 2002.

Dans notre enquête on mesure aussi le potentiel électoral des candidats. Dans ce cas, on voit que pour Marine Le Pen, la moitié des Français sont certains de ne jamais voter pour elle, ce qu'on ne mesure pas à des taux aussi élevés pour la plupart des autres candidats.

Sur la nature du vote en lui-même comment expliquer que Marine Le Pen ne soit pas freinée par les "affaires" contrairement à François Fillon? Dans un cas les intentions de vote se renforcent alors que dans l'autre elles chutent.

Ce qui caractérise Marine Le Pen c'est qu'elle a un électorat solide, très sûr de son choix. Ce sont d'ailleurs les électeurs qui sont le moins susceptibles de changer d'intention de vote. C'est aussi visiblement l'électorat le moins sensible aux affaires qui entourent Marine Le Pen et son parti comme l'atteste la progression de la candidate dans l'enquête. De ce point de vue, si l'on se fie aux chiffres elle est moins sensible aux affaires que son rival des Républicains vu la perte de point cette fois de François Fillon dans les sondages. On peut peut-être expliquer ce phénomène par la meilleure réception du discours dans lequel Marine Le Pen se pose en victime d'un "système", qu'il soit médiatique judiciaire ou politique. François Fillon lui a beau aussi se placer en victime, il paye ses discours sur l'exemplarité des hommes politiques. L'électorat de droite traditionnel est visiblement moins réceptif aux discours victimaires.