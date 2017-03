Ces personnalités de droite qui se cachent de moins en moins de préparer l’après-défaite Fillon

Carine Bécard : François Fillon avait l'ambition d'être candidat et il le sera. Est-ce que ça peut faire exploser le parti ? La campagne va seulement commencer. Cette campagne quand on est observateur de la vie politique elle n'a pas commencé surtout quand on compare avec les dernières élections. Ca ressemble en rien à une campagne. Du fait qu'il y ait les démêlés judiciaires et aussi "beaucoup trop de candidats". En général il y a toujours deux candidats qui se font face et qui par médias interposés se parlent et se répondent. Cette fois ci, ils sont cinq. Même si il y en a un qui lance une idée chacun essaye de faire campagne dans son coin et il n'y a pas d'échanges. C'est bien beau de dire que la campagne de Hamon ne prend pas, j'ai du mal à voir celles des autres prendre.

Je vois Emmanuel Macron qui sait parfaitement mettre en scène ses ralliements qui valent ce qu'ils valent. Je ne suis pas sûr que ceux de Macron soient plus exceptionnels que benoit Hamon. Je pense que la campagne va commencer lundi lors du premier débat TV. On va poser des questions au candidat sur le fond. Ils vont devoir s'exprimer sur les idées des uns et des autres. Nous, derrière, commentateurs on va pouvoir tirer la bobine.

On a une campagne de cinq semaines qui va commencer. On va commencer à écouter chacun des candidats. On ne sait pas si la campagne de François Fillon est complètement ratée. Dans l'hypothèse où il ne se qualifie pas au deuxième tour, évidemment que c'est une remise en cause totale du paysage politique qu'on connaît depuis les débuts de la cinquième République. Il y a toujours eu la qualification du candidat de la droite, même en 2002. Ce serait effectivement un coup de tonnerre avec des conséquences. Quelles sont-elles ? Très probablement la radicalisation de l'électorat de droite comme le qualifiait Juppé. Marine Le Pen rêve de ce scénario car c'est enfin l'explosion de la droite qu'elle attend et qui fait partie de sa stratégie. C'est une recomposition totale de la droite.

S'il se qualifie au second tour, ça reste compliqué pour lui. Ça veut dire que l'électorat aura le choix entre un candidat de droite républicain qui a un discours extrêmement dur, assez proche d'une partie du discours de Marine Le Pen et de l'autre évidemment Marine Le Pen.

Il y a une partie de l'électorat de gauche et de droite qui n'ira pas voter. Je pense que l'électorat juppéiste qui aura le plus grand mal à voter pour François Fillon, même si ça reste une droite très disciplinée. Le réflexe républicain va pouvoir fonctionner mais il est sérieusement émoussé avec ce qui a pu se passer aux régionales. Christian Estrosi qui a été élu par une partie de l'électorat de gauche qui se sent floué et pas représenté par Christian Estrosi. Ces gens-là n'ont plus envie de voter pour la droite face à Marine Le Pen. Même si François Fillon est élu il le sera mal et ce sera dur d'exercer le pouvoir.