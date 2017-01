Ces PDG du CAC40 qui au 10 janvier ont déjà gagné autant que ce que gagneront des Français les moins qualifiés en 2017 : qui sont ceux qui le méritent vraiment ?

Atlantico : Alors qu'en 2015, la rémunération moyenne des patrons des 120 plus grandes entreprises française a atteint 1.8 millions d'euros, il n'aura fallu que quatre journées en 2017 pour ces patrons pour percevoir l'équivalent d'un SMIC annuel brut. Au regard de cette distribution inégalitaire des revenus, comment expliquer de façon rationnelle de tels niveaux de rémunérations ? Faut il y voir un effet direct de la mondialisation et du capitalisme financier ?

Jean-Charles Simon : Encore le chiffre que vous rappelez ne comprend que la partie des rémunérations versée en « cash », et pas celle, plus importante, des rémunérations en actions…

L’erreur de base sur ce sujet consiste à vouloir le traiter sous un angle moral.

A chercher à définir ce qui serait « acceptable » ou pas, comme s’il s’agissait d’argent public. Alors que c’est un pur sujet de marché, d’offre et de demande. Entre les propriétaires d’une entreprise, représentés par leur conseil d’administration, et les dirigeants qu’ils choisissent. C’est aussi un marché du travail, mais un micro-marché très particulier. Où il va s’agir d’acheter un pedigree, une réputation, un profil, une expérience et des compétences susceptibles d’être les mieux perçus par les différentes contreparties – actionnaires, marchés, clients, collaborateurs… Avec bien sûr l’espoir que ce dirigeant crée le plus de valeur possible pour ces propriétaires de l’entreprise.

Ces rémunérations sont donc tout à fait rationnelles. Sinon, ceux qui possèdent l’entreprise feraient tout pour les réduire. Or leur présélection des candidats éligibles, selon les critères évoqués précédemment, les conduit à approcher des personnes déjà très bien rémunérées, et qui ont des alternatives également très rémunératrices, y compris en dehors de l’univers des entreprises cotées, les seules pour lesquelles les rémunérations sont transparentes. La plus forte rémunération du CAC 40 en 2015 a été celle du patron de Sanofi, tout juste recruté, en raison d’une importante prime d’arrivée qu’il a fallu lui verser pour qu’il accepte de quitter le grand groupe international dans lequel il travaillait auparavant.

On évoque parfois la consanguinité des conseils, dont les membres se protégeraient entre eux et s’attribueraient de manière croisée de très hautes rémunérations. Outre que cette situation n’a plus vraiment cours aujourd’hui en France, il faut observer que les rémunérations sont au moins aussi élevées dans beaucoup de pays étrangers où la composition des conseils est irréprochable de longue date, et les standards de gouvernement d’entreprise très élevés. On peut aussi observer que les actionnaires approuvent très massivement ces niveaux de rémunération à la lumière des votes de « say on pay » en assemblée générale, qui sont presque toujours largement favorables en France où dans les autres pays qui les prévoient. Enfin et surtout, un certain nombre de ces grands groupes cotés sont contrôlés par un actionnaire unique. Et dans ces groupes, les dirigeants sont également très bien payés, donc sur décision du propriétaire qui accepte ainsi ce coût qu’il supporte directement car il n’y voit pas d’alternative viable.

Si elles sont tout à fait rationnelles, ces rémunérations ont en effet certainement progressé sous l’effet de la mondialisation. Il y a davantage de comparaisons internationales dans l’échelle de ces rémunérations, et ont augmenté dans des pays où elles étaient traditionnellement plus faibles à raison du rapprochement qui était fait entre les dirigeants de groupes de même taille dans d’autres pays. Quant à la dimension financière, il est clair que rémunérer en grande partie en actions est vertueux à beaucoup de titres – ce sont les actionnaires qui « paient » et leurs intérêts sont directement alignés avec ceux des dirigeants –, mais aussi un effet très inflationniste dans des périodes où les marchés actions augmentaient fortement, en tout cas plus vite que les salaires.

Nicolas Goetzmann : L'effet mondialisation est le plus simple et le plus cohérent. D'une base nationale, les entreprises se sont ouvertes au marché mondial, avec un effet multiplicateur sur leurs clients et donc sur leurs chiffres d'affaires. Dans le même temps, la mondialisation a permis à ces mêmes entreprises de délocaliser leurs unités de production vers les zones ayant les coûts salariaux les plus élevés. Hausse du chiffre d'affaires et hausses des marges ont provoqué la hausse des profits. De plus, les dirigeants capables et diriger ce type d'entreprises mondialisées deviennent fortement plébiscités, ce qui entraine, par le jeu de l'offre et de la demande, une accélération de leurs rémunérations. Le phénomène est donc actuellement inégalitaire avec une compétition maximale sur les bas salaires avec l'entrée des pays émergents dans le système, et une progression des revenus des dirigeants qui se met en place au même moment. On peut aussi retenir le cas des entreprises technologiques, qui sont capables de s'ouvrir au monde entier avec un très faible nombre de salariés. Le cas la vente de WhatsApp est ici un bon exemple. Le fondateur de l'entreprise, Jan Koum, vend son entreprise à Facebook pour 19 milliards de dollars en 2014 alors que celle-ci ne compte que 55 salariés. Il se retrouve à la tête de près de 7 milliards de dollars. On assiste donc à double phénomène, entre concentration de richesses entre quelques mains d'une part, et une stagnation des revenus en bas de l'échelle d'autre part. Plus globalement, de tels effets ont aussi été rendus possibles par des économies qui ont eu une tendance désinflationniste au cours des 30 dernières années, ce qui a entrainé une dévalorisation de la rémunération du travail, et une survalorisation des gains du capital.