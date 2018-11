Ces leçons essentielles du vilain coup de mou qui s’est abattu sur l’industrie française après son rebond de l’année passée

Atlantico : Faut-il en conclure que la logique de la baisse du coût du travail n’est pas la première priorité pour rétablir l’industrie française ?

Michel Ruimy : Après celles de France Stratégie, de l’Institut des politiques publiques ou encore de l’OFCE, l’étude de l’INSEE qui vient d’être publiée risque d’alimenter encore la polémique. En effet, plus de 5 ans après sa mise en place, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), symbole de la politique économique de François Hollande, qui était censé favoriser la compétitivité des entreprises et améliorer l’emploi et dont le coût annuel est d’environ 20 milliards d’euros, est loin de faire l’unanimité chez les économistes.

En effet, les effets du CICE seraient loin d’être homogènes sur l’ensemble des secteurs économiques. Entre 2013 et 2015, la baisse des coûts de production a été plus visible dans des secteurs très intensifs en main-d’œuvre peu qualifiée, comme par exemple les services administratifs et de soutien aux entreprises, de même que les secteurs du transport et entreposage et de la construction spécialisée.

En revanche, l’industrie en a beaucoup moins profité. Ceci n’est pas surprenant car l’industrie manufacturière est un secteur intensif en main‐d’œuvre qualifiée voire très qualifiée, l’essentiel des coûts étant plutôt imputables aux consommations intermédiaires. C’est pourquoi, l’effet du CICE sur les prix de vente, et donc sur la compétitivité-prix, n’est pas globalement significatif. Ainsi peut-on dire que le dispositif, qui était censé doper l’industrie, dans la foulée du rapport Gallois de 2012, a pu manquer, en grande partie, sa cible.

En outre, sur le plan comptable, le coût est élevé puisque ce dispositif, en s’ajoutant aux allègements de charges sur les bas salaires, a permis l’allègement de la masse salariale des entreprises, réduisant le coût du travail. Pour autant, est-il responsable du redressement du taux de marge des entreprises ? Le lien est moins robuste car l’entrée en vigueur du CICE coïncide avec une baisse de l’euro face au dollar et à la chute des cours des matières premières, notamment du pétrole brut. D’autre part, ces facteurs favorables n’ont pas fait augmenter significativement le nombre d’entreprises exportatrices, qui avoisine toujours 125 000, soit trois fois moins qu’en Allemagne. Près de 80% des entreprises ayant bénéficié du CICE réalisent moins de 10% de leur chiffre d’affaires à l’international. L’effet sur le commerce extérieur est donc faible.

Ainsi, ce n’est pas tant le coût du travail qui est l’élément primordial pour le secteur industriel mais plutôt l’investissement en machines et robots.

Par ailleurs, la multiplication des incertitudes à l’égard du CICE illustre tous les doutes qui entourent cette stratégie économique souvent remise en cause par de nombreux économistes ou rapports parlementaires. Le coût de la transformation du CICE en baisse de cotisations patronales devrait s’élever à 40 milliards d’euros l’an prochain c’est-à-dire un quasi-doublement du coût budgétaire. Pour le gouvernement, cette période de transition devrait fortement peser sur le déficit public alors que la croissance a ralenti par rapport à 2017. Il faudra regarder, avec attention, les effets, en termes d’emploi, de la bascule vers le nouveau dispositif.